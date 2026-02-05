Другий день переговорів в Абу-Дабі: про що вдалося домовитись Україні, США та РФ

Переговори щодо війни в Україні / © ТСН.ua

Реклама

Другий день мирних переговорів у столиці ОАЕ проходить у тристоронньому форматі України, США та Росії. Сторони обговорюють ключові питання щодо обміну полоненими, економічних аспектів конфлікту та шляхів до реального завершення війни в Україні.

Все, що відомо про другий день переговорів – у матеріалі ТСН.ua.

Формат переговорів і початок роботи

Другий день мирних переговорів у Абу-Дабі між Україною, США та Росією проходить у тристоронньому форматі. Сторони працюють у тих же форматах, що й першого дня: тристоронні консультації, робота у групах та синхронізація позицій.

Реклама

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що переговори відбуваються за заздалегідь погодженою структурою, яка дозволяє детально опрацьовувати ключові питання та забезпечує постійний діалог між делегаціями.

Домовленості щодо обміну полоненими

Головним результатом другого дня переговорів став обмін 314 полоненими. Це перший подібний обмін за п’ять місяців. Американський спеціальний посланник Стів Віткофф назвав переговори “детальними та продуктивними”, зазначивши, що домовленість була досягнута завдяки стійкій дипломатичній взаємодії.

Віткофф наголосив, що, попри досягнуті результати, попереду ще багато роботи. Він додав, що обговорення продовжуватимуться, а додатковий прогрес у ключових питаннях очікується вже найближчими тижнями.

Оцінка США

США підкреслюють, що переговори в Абу-Дабі дали перші відчутні результати, а наступні кроки мають закріпити досягнуте.

Реклама

“Хоча ще багато роботи попереду, такі кроки демонструють, що стійка дипломатична взаємодія дає відчутні результати та просуває зусилля щодо припинення війни в Україні”, — зазначив Віткофф.

Позиція України

Українська делегація наголошує на реальному завершенні війни та тривалих гарантіях безпеки. Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія повинна бути готова до завершення війни, а партнери – підтримати це реальними заходами та гарантіями.

“Ми маємо забезпечити, щоб люди в Україні відчували наближення миру, а не тривали удари та використання ситуації агресором”, – зазначив Зеленський.

Позиція Росії

У Москві заявляють про “позитивний рух уперед”. Спецпредставник РФ Кирило Дмитрієв відзначив, що переговори демонструють прогрес і покращення економічних відносин з Вашингтоном.

Реклама

“Ми бачимо, що, безумовно, прогрес є. Відбувається позитивний рух уперед”, — сказав посадовець країни-агресорки.

Водночас він звинуватив Європу та Велику Британію у спробах “перешкодити процесу”.

Наступні кроки

Сторони домовилися продовжити обговорення ключових тем. Як зазначив Стів Віткофф, очікується, що додатковий прогрес у питаннях безпеки, обміну полоненими та економічних аспектів конфлікту буде досягнуто вже найближчими тижнями.

Нагадаємо, російські ЗМІ повідомляли, що Кремль висунув нову умову щодо закінчення війни в Україні. Тепер Росія вимагає включити до потенційного мирного договору міжнародне визнання Донбасу російською територією.

Реклама

Раніше державний секретар Марко Рубіо заявив, що питання Донецької області стало “єдиним пунктом, що залишився” в мирних переговорах, який потребує уваги.