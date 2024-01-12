Дружина Пескова для новорічного шоу украла пісню Христини Соловій: подробиці скандалу

В міністерстві культури України переконані, що використання української музики в розпал війни було цілеспрямованим кроком для російської пропаганди.

Останні кілька тижнів у Москві та Петербурзі активно гастролює нове льодове шоу Тетяни Навки - дружини прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова - із незаконно поцупленими українськими піснями. Росіяни використали як давні твори на кшталт "Щедрика", так і сучасні - скажімо, пісню Христини Соловій. Українська артистка вже заявила, що буде позиватися до Навки.

Детальніше про скандальне шоу йдеться в сюжеті кореспондентки ТСН Оксани Ткаченко.

Які твори поцупили росіяни

Щонайменше 4 музичних твори українських авторів використали в льодовому шоу росіяни.

Серед них - “Щедрик” Леонтовича, “Мелодія ля-мінор” Мирослава Скорика та пісня “Ніч, яка місячна”, слова якої написав Михайло Старицький, а музику - Микола Лисенко. Її мовою агресора виконує артистка українського походження - Ані Лорак, проти якої у нас запроваджені санкції.

Окрім того, один танець поставлено під пісню Христини Соловій “Тримай”.

Про що льодове шоу Навки

Сама постановка створена за мотивами оповідань Миколи Гоголя “Вечори на хуторі біля Диканьки”, де події розгортаються в полтавському селі, відтак і головні герої — українці.

Однак у шоу Оксана та Вакула постають геть не в українському традиційному вбранні, а в російському. Вакула в косоворотці, а головний убір Оксани - щось середнє між вінком та кокошником.

Хто така Тетяна Навка

Уродженка Дніпра, олімпійська чемпіонка Тетяна Навка є дружиною речника Кремля Дмитра Пескова і відповідно активно підтримує російську війну проти України.

Останні кілька років поспіль льодові шоу Навки, вартість яких сягає 30 млн рублів, фінансуються з державного бюджету Росії.

Один з виступів планували навіть в окупованому Луганську, але завадили активні бойові дії.

Цілеспрямована пропаганда

В міністерстві культури України переконані, що використання української музики в розпал війни було цілеспрямованим кроком для російської пропаганди й не виключено, що було погоджено в адміністрації президента Путіна.

“Тут є спроба привласнити високі досягнення української музичної культури, української літератури і показати, насмаперед, звичайно, своєму російському громадянину, що Україна – це не окрема країна, це частина Росії. Тобто той наратив, який завжди був в імперських амбіціях і задовольнявся через такі терміни як “Малоросія”, “південна Росія” тощо”, - зауважив виконувач обов’язків міністра культури України Ростислав Карандєєв.

В українському офісі інтелектуальної власності та інновацій - теж кажуть про очевидний пропагандистський підтекст льодового шоу Тетяни Навки. Пояснюють - з початку повномасштабного країна агресор регулярно краде пам’ятки культури - як нематеріальні так і матеріальні.

Чи можна покарати Росію?

Начальниця департаменту розвитку сфери авторського права і суміжних прав ІР Офісу Любов Майданик наголосила, що Росія цілеспрямовано здійснює крадіжку культурних цінностей - і нематеріальних, як у прикладі з крадіжкою музики, і матеріальних, наприклад знищення цілих музеїв та викрадення колекцій.

Але притягнути до відповідальності за порушення авторських прав на території Російської федерації, кажуть чиновники, надзвичайно складно, оскільки у Кремлі давно не дотримуються міжнародних угод. Як вихід - звертатися до офісів таких мереж як YouTube чи Facebook, аби ті заблокували відео, а ще використовувати міжнародні майданчики, щоби доносити західній аудиторії приналежність витворів мистецтва Україні.

“Наприклад, автор може звернутися до онлайн-платформи з описом проблеми, що було завантажено такий-то контент, який порушує мої авторські права. І онлайн-платформа в досить короткі строки може заблокувати доступ до такого контенту”, - пояснила Любов Майданик.

Реакція Христини Соловій

Про незаконне використання своєї пісні артистка Христина Соловій дізналася від прихильників із соцмереж, які їй прислали уривки.

Тепер співачка збирається позиватися до суду на Тетяну Навку та організаторів за порушення авторських прав. Вона каже, що росіяни вже не вперше без дозволу беруть її твори.

Завдяки суспільному розголосу Христина Соловій вже знайшла постановника шоу, який до речі теж виявився українцем. Василь Козар родом з Мукачева, раніше брав участь в багатьох талант-шоу та концертах.

Найбільше Христина Соловій непокоїться, щоб із цим шоу росіяни не поїхали з гастролями по світу. Щоправда, сама Навка до цивілізованого світу поїхати не може - у більшості західних країн вона перебуває під санкціями.

Для шоу дружини прессекретаря Путіна вкрали українського "Щедрика" та пісню Христини Соловій

Нагадаємо, російська пропаганда за допомогою кінематографу десятиліттями демонізувала українців і готувала росіян до війни з нашою державою.

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