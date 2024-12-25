Дружина Садового відповіла, чи збиралася виїхати за кордон

Кіт-Садова заявила, що в принципі такого питання не стояло.

Дружина мера Львова заявила, що не розглядала варіант виїзду за кордон на початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомила дружина мера Львова Катерина Кіт-Садова у проєкті Наталії Островської "Дружина"

"Ні. Через це, напевно, на третій день мені почали вже дзвонити, питати чи вивозять, чи ви виїжджаєте. В мене в принципі питання такого не стояло, чи виїжджати. Абсолютно", - відповіла Катерина на запитання, чи збиралася вона виїхати до старших синів в Британію, де вони здобувають освіту.

Дебютний випуск проєкту "Дружина" ви можете подивитись на Youtube-каналі ТСН: ПЕРШЕ ІНТЕРВ'Ю ДРУЖИНИ САДОВОГО: про синів за кордоном, уколи краси, бізнес і початок війни

Нагадаємо, дружина Садового поділилася, чим займаються їхні сини.

Читайте також: