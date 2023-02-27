Дружина знайшла тіло чоловіка на посту: родині прикордонника із Луганщини довелося рятуватись з окупації

Прикордонник із Луганщини Денис Ткач загинув у перші години повномасштабного вторгнення. 35-річного чоловіка окупанти розстріляли просто на посту. Більш як пів року його дружина з двома маленькими дітьми змушена була жити в окупації. Нині родина на Волині, куди їх запросив побратим загиблого чоловіка, йдеться в ТСН.

До великої війни родина жила на Луганщині лише за кілька кілометрів від Росії. Життя подружжя було щасливим, діти росли здоровими, обидва батьки працювали і мали чимале господарство, а потім прийшов лютий. Того дня Оксана прокинулася від того, що селом їхала російська техніка, тож жінка хутко зібрала дітей до мами, а сама помчала до коханого на кордон, який був на чергуванні. “Як вона туди добиралася поміж ті колони, то дуже було страшно”, - пригадує мама жінки.

Розстріляне тіло її чоловіка лежало просто на посту, згадує Оксана. Поруч ходили вбивці Дениса у російській формі. “Хотіла підбігти до них накричати, не знаю, що мені хотілося їм зробити”, - згадує вона.

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Жінка вчасно зрозуміла, що за зайві слова її теж можуть вбити і діти лишаться сиротами. Поховавши чоловіка, родина ще кілька місяців прожила в окупації під вибухами. “Брала дітей за руки і думала, якщо щось впаде, то щоб упало напевне, що б ми зразу усі троє померли”, - розповідає про свої думки Оксана.

Виїхати наважилася після того як місцеві колаборанти почали їй погрожувати. “Якщо ви не віддасте дітей до школу, то ми їх забираємо у вас”, - розповідає жінка.

Російської освіти для дітей Оксана не бажала, тож згодилася на пропозицію побратима Дениса, переїхати на Волинь. Тепер вони вже кілька місяців на новому місці і намагається забути про пережиті жахіття.

Мама Оксани переїхала з нею, а от батьки Дениса в Росії, адже повірили вбивцям свого сина і це Оксані дуже болить. Сама вона повертатися у село, де жила з коханим, більше не хоче. “Буду їздити тільки до чоловіка, а жити там я вже не буду”, - каже вона.

Жінка вже почала шукати собі роботу, бо без діла, каже не звикла. Разом з дітьми після перемоги мріє оселитися у Харкові, як планувала колись з Денисом.

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