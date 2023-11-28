Дружину Буданова отруїли миш'яком і ртуттю?: що відомо про обраницю головного розвідника

Що відомо про саму Маріанну та як їй вдалося завоювати серце Кирила Буданова, йдеться в ТСН.ua.

28 листопада Мережу облетіла новина про отруєння дружини Буданова, її терміново госпіталізували до лікарня, а експерт навіть припустив, чим і як могли отруїти обраницю головного розвідника України.

Але що відомо про саму Маріанну, йдеться в ексклюзиві Вікторії Гнатюк TSN.UA.

Коли познайомилися Кирило і Маріанна Буданова

Поруч 24/7 – так про стосунки з дружною розповідав головний розвідник України Кирило Буданов. Від першого дня повномасштабного вторгнення цим двом будинок замінив кабінет й таким чином вдалося не розлучатися надовго навіть в умовах війни.

Але як Маріанні вдалося завоювати серце того, хто наводить жах на росіян, відомо не усім. Та й взагалі про саму неї інформації не так багато, але деякі факти вас здивують. Разом ці двоє уже 10 років і різниця у віці становить 7 років. Познайомилися перед початком Майдану у 2013 році і вже за кілька місяців Маріанна отримала пропозицію руки та серця.

До слова, це друга дружина Буданова, з першою він побрався 2009 року, а от коли розлучився і чому – невідомо. Спокійним сімейне життя Маріанни і Кирила не було ніколи, адже вже тоді він працював у розвідці. Ось яка сама жінка коментує життя своєї родини.

"Треба розуміти, що мирного часу як такого для моєї родини майже не було. Через кілька місяців після того, як я познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком, почали розгортатися драматичні події на Майдані.

Потім, як ви знаєте, все пішло-поїхало: анексія Криму, бої на Донбасі. Згодом почалася АТО, куди Кирила відправили одним із перших. Я звикла жити в постійному стані підготовки й очікування. Тому для мене перші дні вторгнення не стали потрясінням", – розповідала дружина головного розвідника.

Що допомагає опановувати себе

Дружина Буданова зазначила, що страху давно немає, адже вже пережила три поранення чоловіка, одне з яких було тяжким, тож морально завжди готова до будь-яких сценаріїв. Допомагає опанувати емоції, зізнається, і освіта психолога.

"Раніше, коли він їздив у АТО, ми могли не бачитися і по три місяці, не спілкуватися тижнями, коли був на бойових завданнях. Ще тоді я навчилася контролювати емоції. Знаєте, людина — така істота, яка до всього звикає. Як психолог за освітою, можу підтвердити, що для виникнення звички потрібен 21 день, а для її закріплення в середньому – 60. Абсолютна правда, яку я перевірила особисто", – говорила вона

Що відомо про життя Маріанни

До слова, сама Маріанна розповідає, що багато вчилася, аби отримати магістерський ступінь із психології. А коли почалася АТО, стала волонтеркою. Нею, зізналася в інтерв’ю Еlle, вона стала випадково, коли провідувала Кирила у госпіталі після поранення й познайомилася з командою волонтерів та медиків, поранених було багато, а рук критично не вистачало.

Життя після початку повномасштабного вторгнення

Під час повномасштабної війни Маріанна продовжила волонтерити, допомагала людям комунікувати з перевіреними благодійними фондами. А от зараз жінка взагалі не веде соцмережі та й в принципі – не дуже публічна.

На давно закинутому акаунті фото небагато, вона рідко з'являлася на публіці раніше, а своє перше велике інтерв’ю дала у 2022 році виданню Еlle. Але відомо, що у минулому дівчина подавалася у політику і балотувалася у депутати від партії Віталія Кличка "Удар". До Ради не обрали, однак від червня 2021 року вона стала радницею мера Києва Віталія Кличка з питань виявлення та запобігання корупції у сфері молодіжної політики та спорту.

Зазначає, проти політичної кар’єри чоловік проти не виступав. А під час повномасштабної війни робота стала, але Маріанна продовжувала вирішувати певні робочі питання, тільки тепер віддалено.

Перший день повномасштабної війни

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Ну й зрозуміло, що про те, що буде повномасштабна війна Маріанна добре знала, ввечері 23 лютого, зібрала речі і поїхала з чоловіком на роботу, відтоді, ці двоє нерозлучні. Дружина Буданова зізналася, що навіть бачила перші приготування до боїв із росіянами.

"Увечері 23 лютого чоловік сказав мені, що о 5:00 ранку почнеться повномасштабне вторгнення. Ми зібралися і поїхали до нього на роботу, і з того часу ми перебуваємо не вдома... Уже ввечері я спостерігала за підготовкою перших груп спецпризначенців, які мали вирушити у Гостомель, за видачею зброї й амуніції. Усі перебували в очікуванні, о 12-й ночі хлопці їли гамбургери з McDonald’s. І були готові до бою", – пригадувала вона.

Що відомо Будановій про спецоперації ГУР

Зізнається, бачила багато, але що стосується державної таємниці чи інформації під грифом “секретно” – не лізе. А поради дає чоловікові лише, коли той сам просить. До життя у кабінеті теж звикла, там же колись мало не попрощалася із життям.

"Кирило Олексійович за кілька стін від мене перебував на нараді, а я зайшла в одну з кімнат почитати деякі документи. Зняла черевики і прилягла на диван навпроти вікна. І за кілька хвилин я чую звук, який не сплутаєш ні з чим, — звук прильоту ракети. Я боса, із черевиками в одній руці, з документами в іншій. Це може здатися дивним, але першою в моїй голові тоді промайнула думка: "Треба прикрити обличчя, тоді якщо і помру, то хоча б з не посіченим лицем".

Я була готова до всього, але не очікувала, що в повітрі стоятиме густий, мов туман, сірий пил. Від нього відразу червоніють очі й іде сильний їдкий запах. Я згадала, що треба дихати носом, аби маленькі частинки скла не потрапили у трахею. У цей момент я вибігла до дверей, Кирило Олексійович біг мені назустріч. Цього дня ми втратили нашого побратима. Про втрачене майно я навіть не говорю, бо все матеріальне нівелюється під час війни", – розповідала дружина Буданова.

Але навіть у такі моменти родина встигає пожартувати.

“Пам’ятаю, як в один із перших днів вторгнення увімкнувся сигнал повітряної тривоги, мене повалили на підлогу, зверху був Кирило Олексійович, а на ньому ще з десяток хлопців. І я кричу: "Господи, Боже мій, якщо мене не вб’є ракета, то ви точно задушите", – пригадувала вона.

Чому мало друзів

Через це у Маріанни мало друзів і дуже вузьке коло спілкування. Каже, і не тому що не хоче спілкуватися чи зазналась, а тому що вона, по суті, “ходяча небезпека”.

Що відомо про замах на дружину розвідника

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Скільки довелося усього пережити замахів Маріанна не розповідає, але 28 листопада дружину розвідника знову намагалися вбити, цього разу – швидше за усе отруїли їжу важкими металами. Це вже підтвердили у розвідці, але поки без подробиць.

Думки в експертів розділилися, усі певні, що ноги ростуть з Росії, а політтехнолог Сергій Гайдай впевнений, що Маріанну Буданову намагалися отруїти “новачком”, який так люблять використовувати росіяни проти своїх ворогів.

Заява ексголови ГУР

Своє слово сказав і колишній очільник розвідки Валерій Кондратюк, він теж впевнений, що за отруєнням дружини керівника воєнної розвідки України Кирила Буданова та інших працівників ГУР стоїть Росія й пов'язав це отруєння з успішними операціями ГУР на території Росії, у тому числі за участю бійців "Русского добровольческого корпуса".

Окрім цього, колишній очільник ГУР видав в інтерв’ю радіо НВ чим насправді отруїли Буданову.

"У мене є закрита інформація, яка ще не була відома. Отруєння сталося важкими металами. Під час здачі аналізів було виявлено такі метали, як миш'як та ртуть", – зазначив він.

Пізніше у ГУР підтвердили, що Маріанна Буданова справді була отруєна важкими металами.

Чи знайшли зрадника

Залишається відкритим і питання, як зрадник зміг пробратися так близько до Буданова та його дружини, чи знають вже, хто це і як він поплатиться за спробу вбити дівчину, хоча не виключають експерти, що насправді отрута була призначена для керівника ГУР. Його теж перевірили й жодних ознак отруєння не виявили, натомість до лікарні потрапило ще кілька офіцерів зі схожими симптомами, що і у Маріанни.

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Дружину Буданова отруїли миш'яком і ртуттю?! Що відомо про жінку головного розвідника?