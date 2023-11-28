Дружину Буданова отруїли миш'яком і ртуттю?: що відомо про обраницю головного розвідника

Що відомо про саму Маріанну та як їй вдалося завоювати серце Кирила Буданова, йдеться в ТСН.ua.
28 листопада Мережу облетіла новина про отруєння дружини Буданова, її терміново госпіталізували до лікарня, а експерт навіть припустив, чим і як могли отруїти обраницю головного розвідника України.
Але що відомо про саму Маріанну, йдеться в ексклюзиві Вікторії Гнатюк TSN.UA.
Коли познайомилися Кирило і Маріанна Буданова
Поруч 24/7 – так про стосунки з дружною розповідав головний розвідник України Кирило Буданов. Від першого дня повномасштабного вторгнення цим двом будинок замінив кабінет й таким чином вдалося не розлучатися надовго навіть в умовах війни.
Але як Маріанні вдалося завоювати серце того, хто наводить жах на росіян, відомо не усім. Та й взагалі про саму неї інформації не так багато, але деякі факти вас здивують. Разом ці двоє уже 10 років і різниця у віці становить 7 років. Познайомилися перед початком Майдану у 2013 році і вже за кілька місяців Маріанна отримала пропозицію руки та серця.
До слова, це друга дружина Буданова, з першою він побрався 2009 року, а от коли розлучився і чому – невідомо. Спокійним сімейне життя Маріанни і Кирила не було ніколи, адже вже тоді він працював у розвідці. Ось яка сама жінка коментує життя своєї родини.
"Треба розуміти, що мирного часу як такого для моєї родини майже не було. Через кілька місяців після того, як я познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком, почали розгортатися драматичні події на Майдані.
Потім, як ви знаєте, все пішло-поїхало: анексія Криму, бої на Донбасі. Згодом почалася АТО, куди Кирила відправили одним із перших. Я звикла жити в постійному стані підготовки й очікування. Тому для мене перші дні вторгнення не стали потрясінням", – розповідала дружина головного розвідника.
Що допомагає опановувати себе
Дружина Буданова зазначила, що страху давно немає, адже вже пережила три поранення чоловіка, одне з яких було тяжким, тож морально завжди готова до будь-яких сценаріїв. Допомагає опанувати емоції, зізнається, і освіта психолога.
"Раніше, коли він їздив у АТО, ми могли не бачитися і по три місяці, не спілкуватися тижнями, коли був на бойових завданнях. Ще тоді я навчилася контролювати емоції. Знаєте, людина — така істота, яка до всього звикає. Як психолог за освітою, можу підтвердити, що для виникнення звички потрібен 21 день, а для її закріплення в середньому – 60. Абсолютна правда, яку я перевірила особисто", – говорила вона
Що відомо про життя Маріанни
До слова, сама Маріанна розповідає, що багато вчилася, аби отримати магістерський ступінь із психології. А коли почалася АТО, стала волонтеркою. Нею, зізналася в інтерв’ю Еlle, вона стала випадково, коли провідувала Кирила у госпіталі після поранення й познайомилася з командою волонтерів та медиків, поранених було багато, а рук критично не вистачало.
Життя після початку повномасштабного вторгнення
Під час повномасштабної війни Маріанна продовжила волонтерити, допомагала людям комунікувати з перевіреними благодійними фондами. А от зараз жінка взагалі не веде соцмережі та й в принципі – не дуже публічна.
На давно закинутому акаунті фото небагато, вона рідко з'являлася на публіці раніше, а своє перше велике інтерв’ю дала у 2022 році виданню Еlle. Але відомо, що у минулому дівчина подавалася у політику і балотувалася у депутати від партії Віталія Кличка "Удар". До Ради не обрали, однак від червня 2021 року вона стала радницею мера Києва Віталія Кличка з питань виявлення та запобігання корупції у сфері молодіжної політики та спорту.
Зазначає, проти політичної кар’єри чоловік проти не виступав. А під час повномасштабної війни робота стала, але Маріанна продовжувала вирішувати певні робочі питання, тільки тепер віддалено.
Перший день повномасштабної війни
Ну й зрозуміло, що про те, що буде повномасштабна війна Маріанна добре знала, ввечері 23 лютого, зібрала речі і поїхала з чоловіком на роботу, відтоді, ці двоє нерозлучні. Дружина Буданова зізналася, що навіть бачила перші приготування до боїв із росіянами.
"Увечері 23 лютого чоловік сказав мені, що о 5:00 ранку почнеться повномасштабне вторгнення. Ми зібралися і поїхали до нього на роботу, і з того часу ми перебуваємо не вдома... Уже ввечері я спостерігала за підготовкою перших груп спецпризначенців, які мали вирушити у Гостомель, за видачею зброї й амуніції. Усі перебували в очікуванні, о 12-й ночі хлопці їли гамбургери з McDonald’s. І були готові до бою", – пригадувала вона.
Що відомо Будановій про спецоперації ГУР
Зізнається, бачила багато, але що стосується державної таємниці чи інформації під грифом “секретно” – не лізе. А поради дає чоловікові лише, коли той сам просить. До життя у кабінеті теж звикла, там же колись мало не попрощалася із життям.
"Кирило Олексійович за кілька стін від мене перебував на нараді, а я зайшла в одну з кімнат почитати деякі документи. Зняла черевики і прилягла на диван навпроти вікна. І за кілька хвилин я чую звук, який не сплутаєш ні з чим, — звук прильоту ракети. Я боса, із черевиками в одній руці, з документами в іншій. Це може здатися дивним, але першою в моїй голові тоді промайнула думка: "Треба прикрити обличчя, тоді якщо і помру, то хоча б з не посіченим лицем".
Я була готова до всього, але не очікувала, що в повітрі стоятиме густий, мов туман, сірий пил. Від нього відразу червоніють очі й іде сильний їдкий запах. Я згадала, що треба дихати носом, аби маленькі частинки скла не потрапили у трахею. У цей момент я вибігла до дверей, Кирило Олексійович біг мені назустріч. Цього дня ми втратили нашого побратима. Про втрачене майно я навіть не говорю, бо все матеріальне нівелюється під час війни", – розповідала дружина Буданова.
Але навіть у такі моменти родина встигає пожартувати.
“Пам’ятаю, як в один із перших днів вторгнення увімкнувся сигнал повітряної тривоги, мене повалили на підлогу, зверху був Кирило Олексійович, а на ньому ще з десяток хлопців. І я кричу: "Господи, Боже мій, якщо мене не вб’є ракета, то ви точно задушите", – пригадувала вона.
Чому мало друзів
Через це у Маріанни мало друзів і дуже вузьке коло спілкування. Каже, і не тому що не хоче спілкуватися чи зазналась, а тому що вона, по суті, “ходяча небезпека”.
Що відомо про замах на дружину розвідника
Скільки довелося усього пережити замахів Маріанна не розповідає, але 28 листопада дружину розвідника знову намагалися вбити, цього разу – швидше за усе отруїли їжу важкими металами. Це вже підтвердили у розвідці, але поки без подробиць.
Думки в експертів розділилися, усі певні, що ноги ростуть з Росії, а політтехнолог Сергій Гайдай впевнений, що Маріанну Буданову намагалися отруїти “новачком”, який так люблять використовувати росіяни проти своїх ворогів.
Заява ексголови ГУР
Своє слово сказав і колишній очільник розвідки Валерій Кондратюк, він теж впевнений, що за отруєнням дружини керівника воєнної розвідки України Кирила Буданова та інших працівників ГУР стоїть Росія й пов'язав це отруєння з успішними операціями ГУР на території Росії, у тому числі за участю бійців "Русского добровольческого корпуса".
Окрім цього, колишній очільник ГУР видав в інтерв’ю радіо НВ чим насправді отруїли Буданову.
"У мене є закрита інформація, яка ще не була відома. Отруєння сталося важкими металами. Під час здачі аналізів було виявлено такі метали, як миш'як та ртуть", – зазначив він.
Пізніше у ГУР підтвердили, що Маріанна Буданова справді була отруєна важкими металами.
Чи знайшли зрадника
Залишається відкритим і питання, як зрадник зміг пробратися так близько до Буданова та його дружини, чи знають вже, хто це і як він поплатиться за спробу вбити дівчину, хоча не виключають експерти, що насправді отрута була призначена для керівника ГУР. Його теж перевірили й жодних ознак отруєння не виявили, натомість до лікарні потрапило ще кілька офіцерів зі схожими симптомами, що і у Маріанни.
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Дружину Буданова отруїли миш'яком і ртуттю?! Що відомо про жінку головного розвідника?