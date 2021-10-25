Дружину та сина Марківа виписали з пологового: як це було та на кого схожий первісток нацгвардійця

Дружину та сина Марківа виписали з пологового: як це було та на кого схожий первісток нацгвардійця

Хлопчика нарекли Орестом.

Орест - так свого сина назвав нацгвардієць Віталій Марків. Його дружину та малюка вже виписали з пологового.

Як це було та на кого схожий первісток: родина Марківих ексклюзивно поділилася з ТСН.Ранок 25 жовтня.

"Знайомтеся, це Орест Віталійович, Марків Орест Віталійович", - так на порозі перинатального центру Марків-менший знайомиться з десятком рідних та друзів. З однією бабусею побачився біля пологового наживо, з іншою - через екран телефону, бо вона поки в Італії.

Молоді батьки зізнаються: до свого нового статусу ще звикають: "Емоції немає з чим порівнювати. Воно все з часом", - каже дружина Марківа.

Новини України: нацгвардієць Віталій Марків назвав свого сина Орестом

Кажуть, що ім’я вибирали довго. Остаточно вирішили, що малюк буде Орестом уже після його народження: "Вирішили дати йому українське ім’я".

Віталій та Діана познайомилися ще під час Революціїї Гідності у 2014 році. Потім пройшли випробування війною, на яку Віталій пішов добровольцем. Про малого мріяли давно. Запланували ще у 2017-му, коли поїхали у відпуску до Італії, але там стосунки пари випробувала ще й в’язниця. Віталія заарештували за сфабрикованими звинуваченнями у ніби-то причетності до загибелі італійського фотографа на Донбасі. Перш ніж його виправдали, у в'язниці нацгвардієць провів три роки. Лише майже рік тому повернувся додому.

Упродовж вагітності Віталій постійно був поруч: ходив з дружиною на всі УЗД та скриніги, був і на пологах. Хлопчик народився зі зростом 56 см, вагою - 4250 грамів. На кого схожий батьки уже визначили: "Я би сказав отак: татовий все таки. Йому ще не вистачає бороди".

Хрещеними Ореста стануть побратим Віталія та давня подруга родини. Зараз Віталій перебуває у відпустці. Коли повернеться на службу, то каже, що намагатиметься приділяти родині якомога більше часу.



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