"Друзі, схаменіться!": секретар РНБО Данілов заявив про російський сепаратизм на півдні України

За словами Данілова, місцева влада повинна брати безпосередню участь у боротьбі з російським впливом.

Російська Федерація напередодні виборів "будує систему розповсюдження свого сепаратистського настрою" на півдні України, зокрема в Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.

Про це секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив 17 червня в етері ток-шоу "Право на владу" на телеканалі 1+1.

За його словами, місцева влада повинна брати безпосередню участь у боротьбі з російською пропагандою.

"Мені на пресконференції одна дівчина задала питання стосовно розгортання російської мережі в Миколаєві. Мер міста каже: "Я ні на що впливати не можу". Знаєте, це настільки дивна позиція!" - висловився Данілов.

Секретар РНБО переконаний у тому, що "всі мають розуміти, що сьогодні в сучасному світі відбувається, від депутата сільської, селищної, міської ради до мера такого міста як Миколаїв".

"Друзі, схаменіться! Росія - країна-агресор. Будь-яка людина, яка починає тут розгортати і впливати на вибори... Ми маємо на корінні все це припиняти", - продовжив посадовець.

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Він додав, що від 1994 року спостерігав за російським впливом в рідному Луганську.

"Вони, як хижаки, почали розповзатися скрізь. Чим закінчилося? Закінчилося тим, що РФ з Ростовської області почала війну. "Градами" лупила по українській території. А зараз хтось каже про "конфлікт". Про який "конфлікт" ви кажете, представники РФ? Це війна з РФ, яка зсередини підтримується людьми, для яких Путін до цього часу є тим, чим він для них є", - підсумував Данілов.

Раніше секретар РНБО порівняв ситуацію на окупованому Донбасі з концтабором. Він наголосив, що доки ОРДЛО перебувають під російським впливом, проводити вибори там не можна.

"Право на владу": сепаратистські настрої Росії розповсюджуються на "другому південному фронті" України

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