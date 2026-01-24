ТСН у соціальних мережах

Дружина полоненого морпіха написала Джоан Роулінг листа про чоловіка: "Чекаємо на диво"

Дружина полоненого морпіха Неллі Іванова написала лист Джоан Роулінг про чоловіка, який у катівнях цитує Поттеріану напам'ять.

Автор публікації
Неллі Ковальська
Неллі і Олександр Іванови

Неллі і Олександр Іванови / © ТСН

Морпіх Олександр Іванов пройшов пекло Маріуполя і вже майже чотири роки перебуває в російському полоні — місці, страшнішому за Азкабан. Його дружина Неллі написала листа Джоан Роулінг, аби розповісти про Сашка — людину, яка стала «живою книжкою» для побратимів у неволі.

Подробиці неймовірної історії — у матеріалі кореспондентки ТСН Неллі Ковальської.

Сашко — «поттероман» з морської піхоти

Олександр Іванов — один із найбільших фанатів творчості Джоан Роулінг в Україні. В його квартирі в Миколаєві — ціла полиця книг, колекційні фігурки, а на тілі — кілька тематичних татуювань. На руці в нього Патронус на фоні лісу та Дари Смерті, а в дружини Неллі такий самий напис: «After all this time? Always» (Після стількох років? Завжди).

Побратими, які повернулися з полону, розповідають неймовірне: у найтемніші часи в російських тюрмах Сашко по пам’яті переповідав іншим усі сім томів історії про Гаррі Поттера. Це допомагало полоненим воїнам триматися за реальність і вірити в диво.

Неллі Іванова, дружина воїна: «Ой, скільки разів він читав "Гаррі Поттера"? Мільйон, мабуть! Тепер він став голосом людини, яка не може говорити за себе. Він переповідає ваші історії там, де панує темрява».

Останні слова з Маріуполя

Остання зустріч Сашка з родиною відбулася 25 січня 2022 року. Тоді він поїхав у чергове відрядження — до Маріуполя. Далі були тижні блокади та рідкісні повідомлення: «Ми поїли, все нормально». 12 квітня о третій ночі він написав дружині востаннє: «Все. В нас нічого немає, ми не знаємо, що робити».

Перед полоном Сашко встиг відправити відео з оточеного заводу Ілліча кореспондентці ТСН Наталі Нагорній. Він хотів, щоб світ знав: морська піхота билася до кінця.

Олександр Іванов (із відео з оточеного заводу): «Ми вдячні кожному українцю, який вірив у морську піхоту. Ми вірні завжди і вірні до кінця! Відстойте перемогу! Слава Україні!»

Лист до Джоан Роулінг

Вже майже чотири роки Сашко в полоні. Останні два — у мордовській колонії. Увесь цей час його 8-річний син Демид та маленький син журналістки Неллі Ковальської — Степан — «чаклують» на його повернення. У Демида є чарівна паличка, а на кожен обмін полоненими журналісти возять талісман — сову Ядвігу.

Неллі вирішила, що голос Сашка має почути сама авторка магічного світу. Вона написала Джоан Роулінг про те, як її чоловік бореться з дементорами реального світу.

З листа Неллі до Джоан Роулінг: «Дорога Джоанно, я пишу вам від імені свого чоловіка, який перебуває в неволі, що гірша за Азкабан. Мені здається, Саші було б важливо знати, що ви знаєте про нього і чекаєте на диво разом з його родиною. Дякуємо за світ, який вчить, що мужність і любов перемагають темряву».

Звісно, Джоан не може відкрити двері тюрми закляттям «Алохомора», але Неллі вірить: увага світової спільноти може наблизити момент, який вона моделювала в голові мільйон разів.

«Я мабуть не зможу нічого сказати, я просто його обійму і буду плакати», — каже Неллі.

Демид не бачив тата рівно чотири роки. І його головне бажання залишається незмінним: «Саша Іванов, повертайся додому!».

