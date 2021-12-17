Рятувальники ДСНС готують аматорів-добровольців, які можуть опинятися на пожежі швидше за них

Рятувальники ДСНС готують аматорів-добровольців, які можуть опинятися на пожежі швидше за них

Серед добровольців менеджери, інженери і підприємці.

В Україні все частіше державним пожежникам йдуть на допомогу волонтери. В ДСНС кажуть, що практика, коли містяни готові боротися зі стихійними чи техногенними катастрофами разом з професійними рятувальниками, доволі розповсюджена в Європи і США. І щоби ця допомога була кориснішою, в ДСНС влаштовують аматорам навчання.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Просто на території пожежної частини самі ж ДСНСівці підпалюють бензовоз, щоб влаштувати навчання для рятувальників-волонтерів. В канадській пожежній формі і американському шоломі український пілот Ігор гасить пожежу. Каже, участь в добровільному загоні - не хобі, а бажання допомагати людям.

Цю волонтерську рятувальну команду в місті Бориспіль під столицею сім років тому одразу після початку війни організував Андрій. «На фронт багато чого відправляли, сітки плели, багато що робили, бачили на фронті всі ці руйнування. Побачили багато руйнувань і зрозуміли, що треба і до цього бути готовими», - каже рятувальник-волонтер Андрій Макаров.

Всі ці хлопці - хто менеджер, хто інженер, хто підприємець - прийшли в загін добровольців, бо вихідні вдома - це не для них. Державні рятувальники такій допомозі раді.

«Допомога реальна, тому що невеличкі пожежі в селах, в районі, добровольці саме там і вони так допомагають», - пояснюють рятувальники.

ДСНС влаштовує рятувальникам-добровольцям професійні навчання | Новини України

Тож час від часу ДСНСівці влаштовують хлопцям навчання, щоби і деякі недоліки усунути, і взагалі подивитись, як вони працюють.

Сьогодні добровольці-рятувальники мають зняти з даху задимленої будівлі непритомну людину. І роблять це так, що деякі професійні рятувальники вражені. «Нові введення рятування людей, я бачу це американський аналог рятування людини з допомогою драбини», - каже рятувальник ДСНС Євгеній Кривокульский.

Сподобались навчання і начальнику пожежного загону.

Читайте також:

У 2021 році Україну покинула й не повернулась рекордна кількість громадян

Вже від 19 грудня отримати "тисячу за вакцинацію" можна буде не лише через Монобанк, але й інші банки

У центрі Києва провалився асфальт: там "оголився" підвал садиби ХІХ століття