ДТП "без водія": суддю з пляшкою алкоголю знайшли на пасажирському сидінні 

Ця історія залишалася у тіні, допоки журналістам в руки не потрапило цікаве відео: ДТП, на пасажирському сидінні – суддя з пляшкою, а на водійському – нікого, немов привид водив автівку. Суддя каже, що не знає, хто був за кермом, та є нюанс, раніше патрульні його вже ловили не зовсім тверезого. В якому суді "рулить" пасажир із загадкового авто і як виправдовується сам суддя, йдеться в ексклюзиві Вікторії Гнатюк TSN.ua.

Загадкове ДТП на Житомирщині

Ця історія не набула розголосу, хоча ДТП за участі судді трапилася ще у лютому. Можливо, це не стало відомим, так як в аварії постраждав власне сам суддя і його автівка. Та є нюанс. Досі загадкою залишається, хто був за кермом машини, бо коли на місце приїхали правоохоронці, той сидів позаду за місцем водія і з пляшкою в руках та згадати, хто ж був за кермом, чоловік не зміг. Не підіймаючи голови та розтягуючи слова, лише сказав, що водій втік і він не знає навіть його прізвища. Також у відео помітно, що на водійському місці спрацювала подушка безпеки, вона вся у кривавих плямах.

Відповідне відео потрапило до рук журналістів Слідство.інфо. Журналісти зазначають, що ДТП сталася ще 11 лютого цього року близько 20.30 на трасі "Київ-Чоп" поблизу села Болярка Житомирської області. Крім того, з власних джерел медійники отримали запис з відеореєстратора суддівської автівки, де видно, як машина злітає у кювет.

Що кажуть у поліції

Суддя цілий, а от його авто після цього ДТП не дуже. На відео видно, що машина застрягла серед дерев і пошкоджена з усіх боків. У житомирській поліції кажуть, що по факту через відсутність криміналу та постраждалих кримінальну справу не відкривали, й зазначають – причиною ДТП стало недотримання правил дорожнього руху.

Журналісти поспілкувалися і з самим суддею, він запевняє, що за кермом його не було.

Коментар судді та що про нього відомо

На уточнююче питання, хто ж був за кермом того вечора, суддя відмовився відповідати телефоном, а зустрітися не може, бо взяв відпустку. А тепер знайомтеся, це Роман Борисюк і він суддя Житомирського апеляційного суду. Після аварії чоловік не розгубився й відразу ж поновив автопарк. Вже через кілька тижнів після аварії суддя купив точно таку саму автівку, яка потрапила у ДТП. Для цього у березні Роман Борисюк взяв у кредит 775 тис. грн та придбав нову машину Nissan X-Trail 2023 року випуску за понад півтора мільйона гривень.

Крім цього, у своїй декларації Борисюк вказав, що у 2023 році він отримав 2 мільйони 300 тисяч грн суддівської зарплатні. А його дружина, Марина Петровська – до речі, теж суддя, але в Корольовському районному суді м. Житомира, торік заробила понад мільйон гривень. Крім того, дружина вказала у декларації, що на двох з чоловіком вони мають кілька земельних ділянок, дві квартири та 2 будинки, а також нежитлове приміщення.

Та це не всі цікавинки про Романа Борисюка, адже його ловлять поліцейські не вперше і навіть не вдруге. Журналісти звернули увагу, що в реєстрі судових рішень, є інформація, що у листопаді 2020 року поліцейські Житомирщини вже складали адмінпротокол на суддю через порушення правил дорожнього руху за перетин суцільної лінії дорожньої розмітки при перелаштуванні з крайньої лівої в крайню праву смугу й оштрафували чоловіка на 255 грн. Але Борисюк звернувся до суду, який за результатами розгляду матеріалів справи дійшов висновку, що на відеозаписі не відображено момент порушення суддею ПДР, тому тоді постанову скасували.

Та у грудні знову 2020-го року судддя ще раз попався, тоді житомирські патрульні склали на суддю адміністративний протокол ч. 1 ст. 130 КУпАП, тобто, за водіння у стані алкогольного сп’яніння. дослідження показало, що у крові було 0,27 проміле алкоголю – це стадія легкого сп’яніння, та спрямували справу до суду.

Клопотання від Борисюка

Однак суддя Борисюк клопотав про призначення комплексної судово-медичної експертизи, яка постановила взагалі відсутність алкогольного сп’яніння. Судячи з тексту ухвали суду, провадження було закрито, "у зв`язку з відсутністю події і складу адміністративного правопорушення".

Гучні справи з іншими суддями

Загалом в Україні є кілька резонансних справ про ДТП за участі суддів. Досі тягнеться справа судді Тандира, який підозрюється в наїзді на нацгвардійця Вадима Бондаренка просто на блокпосту в ніч проти 26 травня 2023 року. Хлопець внаслідок ДТП загинув. 24 квітня 2024 року Друга дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя ухвалила рішення про притягнення судді Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у вигляді подання про звільнення з посади.

Хитрощі під час судового процесу

Та вироком у цій справі наразі і не пахне. До цього родина загиблого нацгвардійця Вадима Бондаренка 20 листопада подала заяву до Святошинського суду міста Києва про арешт майна звинуваченого. Однак підсудний в перерві між судовими засіданнями 6 грудня встиг розлучитися зі своєю дружиною і провести поділ майна.

Зупинив суддю – залишився без роботи

А нещодавно через зупинку судді звільнили з роботи патрульного. Як вказано в матеріалах справи, Олександр Рибалко з січня 2022 року служив поліцейським взводу №2 роти №3 батальйону управління патрульної поліції в Тернопільській області. 31 вересня 2023 року разом із співробітником він ніс службу на трасі Стрий – Умань – Дніпро – Ізварине.

Опівдні в межах села Смиківці Тернопільського району патрульний зупинив автомобіль Mercedes-Benz ML 350, та виявилося, що за кермом не простий водій, а голова Тульчинського районного суду Вінницької області Сергій Ковганич. Олександр Рибалко пояснив, що зупинив автомобіль через перевищення швидкості. До слова, замість дозволених 50 км на годину, суддя їхав понад 100, що зафіксував пристрій Трукам. На вимогу патрульного Сергій Ковганич надав паспорт, водійське посвідчення, свідоцтво про реєстрацію автомобіля та посвідчення голови Тульчинського районного суду Вінницької області.

Після цього поліцейський повідомив, що розглядає адміністративну справу про порушення ПДР і зазначив, що на час розгляду водій Mercedes-Benz обмежений у пересуванні. Натомість голова суду з аргументами патрульних не погодився, сів у автомобіль та поїхав із місця інциденту. Пізніше патрульні наздогнали водія до примусової зупинки та затримали його за втечу з місця зупинки, одягнувши на суддю кайданки й доправили його в управління поліції. Та є нюанс, згідно із законом України "Про судоустрій і статус суддів" суддя є недоторканним й без згоди Вищої ради правосуддя суддя не може бути затриманий.

Через ці порушення слідчі повідомили патрульному Олександру Рибалко про підозру в перевищення службових повноважень, що супроводжувалися застосуванням "спеціальних засобів, болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого" за ч. 2 ст. 365 ККУ. В суді патрульний свою вину визнав частково. Він зауважив, що затримав водія Mercedes-Benz неправомірно, оскільки він є суддею, втім наполягає, що факт того, що той порушив ПДР - нікуди не дівається. За його словами, замість дозволених 50 км/год. суддя їхав 110 км/год. Це порушення зафіксоване пристроєм TruCam.

Деталі історії

Патрульний на суді додав, що під час перевірки документів суддя поводився зухвало та агресивно, тому він не встиг розгледіти його документи. Після втечі з місця зупинки суддя не реагував на вимогу патрульних зупинитись, тому вони були змушені обігнати автомобіль порушника та перекрити проїзд. Про те, що Сергій Ковганич є суддею, як стверджує Олександр Рибалко, він дізнався вже у відділку.

Патрульні так і не змогли передати порушнику матеріали адмінсправи, адже після звільнення з поліцейського відділку він знову проігнорував їх, сів у авто і поїхав геть. Сергій Ковганич у суді заперечив порушення ПДР і зазначив, що патрульні знали, що він суддя й що його затримання з кайданками є порушенням. Він стверджує, що поїхав із місця зупинки, оскільки патрульні поводили себе неоднозначно й після перевірки документів попрямували в службовий автомобіль. Але подивимось, що зафіксували бодікамери.

Патрульного звільнили! А суддю не притягнуть до відповідальності?

Згодом співробітники ДБР на суді оприлюднили відеозаписи з нагрудних камер патрульних, на яких підтверджується, що поліцейські на момент затримання знали, що водій-порушник є суддею. Але водночас на відео зафіксовано, що суддя знав, що щодо нього розпочатий розгляд справи і що він не має покидати місце інциденту. Однак, враховуючи обставини справи, суддя Тернопільського міськрайонного суду Олександр Дуда визнав Олександра Рибалку винним у перевищенні службових повноважень та призначив 3 роки позбавлення волі з позбавленням права працювати в Нацполіції. Згодом суд замінив увʼязнення на рік іспитового терміну. Цей вирок можна оскаржити в апеляції. 17 квітня відбулося чергове засідання.

Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя розглядала дисциплінарну справу щодо судді Тульчинського районного суду Вінницької області Сергія Ковганича. Управління патрульної поліції в Тернопільській області, вступилося за свого працівника та поскаржилися на те, що суддя негідно поводився під час затримання поліцейськими. Та все ж Вища рада правосуддя не притягнула до відповідальності суддю, який, за словами патрульного, перевищив швидкість, втік від поліцейських та намагався використати свій статус судді, щоб уникнути покарання.

Доповідач у цій справі просив звільнити суддю, але жоден член Дисциплінарної палати, який розглядав цю справу, не побачив у діях судді порушення. Погодьтеся, суддя повинен бути прикладом для громадян, зокрема і у тому, як він поводить себе з поліцейськими, та не паплюжити честь інших колег.

Свідчення Ковганича у суді

Тому на засіданні Вищої ради правосуддя у Ковганича запитали, чи вважає він свою поведінку під час затримання зразковою. На це суддя не відповів чітко, а лише сказав, що кожен громадянин у праві діяти для захисту своїх прав. На думку доповідача у цій справі та члена Вищої ради правосуддя Романа Маселка, суддя Ковганич намагався використати свій статус судді, щоб уникнути покарання за перевищення швидкості. Про це пише Слідство.інфо.

"Зупинку транспортного засобу в разі перевищення швидкості не можна віднести до ситуації, за якої необхідно демонструвати статус судді та пред’являти посвідчення. Вислів Ковганича "не порушив" поєднане з посвідченням судді дозволяють зробити висновок, що головним його аргументом на спростування фактів перевищення швидкості є саме статус судді. Це свідчить про спробу використати свій статус, щоб уникнути покарання", - йдеться в повідомленні.

Судді згоди не дійшли

У результаті члени Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Сергій Бурлаков, Віталій Саліхов та Олена Ковбій не дійшли згоди щодо звільнення Ковганича. Їм не вистачило голосів. Проте вистачило голосів, щоб підтримати пропозицію іншого члена Дисциплінарної палати Сергія Бурлакова про закриття дисциплінарного провадження щодо Ковганича, через відсутність доказів скоєних правопорушень у його діях. Юристка Фундації DEJURE Марта Береза у коментарі виданню Слідство.інфо висловилася, що думає про усі ці рішення.

"Мотиви такого рішення зрозуміти неможливо, адже Бурлаков, який надав пропозицію відмовити в притягненні, у письмовому вигляді на час голосування не виклав та не озвучив, а рішення наразі не оприлюднене…Членкиня ВРП Олена Ковбій голосувала проти відмови у притягненні до відповідальності. Тож складається враження, що при розгляді цієї справи не йшлось про пошук етичних порушень, а лише про вигороджування своїх колег в мантії", - зазначила вона.

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ДТП "без водія": суддю з пляшкою алкоголю знайшли на пасажирському сидінні