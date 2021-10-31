ДТП у Харкові і на Херсонщині за участю неповнолітніх: як батьківська вседозволеність призводить до трагедій

ДТП у Харкові і на Херсонщині за участю неповнолітніх: як батьківська вседозволеність призводить до трагедій

Гроші та вік порушників: ці дві речі допомагали юним мажорам уникати відповідальності.

Смертельна ДТП у Харкові, яка сталася ввечері 26 жовтня, сколихнула всю Україну. Авто порушило всі правила і стрілою промчало на червоний сигнал світлофора і знесла іншу машину — Chevrolet. Водій останньої, 58-річний батька двох дітей загинув. За кермом машини-вбивці, найпевніше, був підліток. І це — не єдина така аварія останніх днів: зі смертельним фіналом та участю дітей.

Про це йдеться 31 жовтня у сюжеті ТСН.Тиждень.

24 жовтня на Херсонщині Volkswagen Touareg на повній швидкості влетів у дерево. За кермом міг бути 15-річний хлопець. Загалом у двох ДТП загинуло 5 людей та шестеро постраждали. Об’єднує їх те, що за кермом були діти — неповнолітні, які взагалі не мають права кермувати.

Микола Харківський— так звати 16-річного юнака, який сидів за кермом Infiniti під час трагедії, що забрала життя 58-річного чоловіка. Зараз він на лаві підсудних він розповідає, що авто начебто було несправним.

Адвокатка Харківського обрала іншу тактику захисту. Каже, що взагалі незрозуміло, чи був її підзахисний за кермом. Нібито через травму голови він мало що пам’ятає і перебуває у шоковому стані.

Але відео з камер спостереження, відео, яке зняли свідки, відео, яке сам Харківський раніше викладав у Мережу, свідчать про зухвалість його поведінки та безкарність. У перші хвилини після ДТП хлопець не біжить на допомогу закривавленим друзям, а шукає свій телефон. Згодом Харківський спробував утекти з лікарні і весь час хитрував.

За словами речника прокуратури Харківщини, підліток заявляв про те, що начебто автівка була викрадена, переховувався в туалеті та представлявся іншим прізвищем.

ДТП в Харкові – фінал злочину, за який має відповідати не лише водій, а й його батьки

До Мережі потрапило відео його попередніх "геройств". На кадрах Микола нахабно розмовляє з патрульним, що зупинив його за перевищення швидкості.

"Можете розвернутися та піти на х*й звідси, інспекторе", — заявляв він поліцейському.

Чи можна назвати нинішню трагедії запрограмованою? Найімовірніше — так, адже підліток ішов до цього принаймні кілька років, розганяючись до шаленої швидкості, ігноруючи закони та вимикаючи здоровий глузд. Два роки тому, коли йому було лише 14, хлопець улаштував стрілянину з пневматичної зброї в супермаркеті й поранив людей. Через це йому призначили покарання у вигляді умовного випробувального терміну, який ще не скінчився.

Але чи можна навіть таку дитину, вважати єдиним, хто має постати тепер перед судом, адже дорога іномарка належить матері підозрюваного, яка тепер у Німеччині. Батько Харківського таки прийшов підтримати сина в суді. Чи не має чоловік зараз сидіти поряд на лаві підсудних? Юристи кажуть, що притягнути до кримінальної відповідальності його чи матір дуже складно.

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Допускали до кермування автомобілем і іншого — 15-річного хлопця з Великої Олександрівки на Херсонщині. Volkswagen Touareg за документами належав його дядькові. Утім, у селищі кажуть, що за кермом завжди був його 15-річний небіж. Це знали і бачили всі.

Доїздився юнак до того, що влетів у дерево. Загинув сам і забрав із собою на той світ іще трьох друзів — 15-ти, 20-ти та 21-го року. Двоє 17-річних, що вижили — покалічені.

За словами селян, парубок був із небідної родини. Матір виховує сама його та брата, батько їх покинув. Хлопець був норовливий, кажуть сусіди. Міг узяти авто, коли завгодно — і вдень, і вночі.

Гроші та вік порушників: ці дві речі допомагали юним мажором уникати відповідальності. За кермування машиною неповнолітнім передбачена відповідальність лише адміністративна, тобто штраф. Саме вік Харківського був однією з причин того, що він не сів за ґрати після стрілянини в супермаркеті. Тепер йому загрожує до 8-ми років ув’язення, до яких можуть додатися ще два з умовного строку.

Яку відповідальність матимуть батьки, що виховали такого сина? Слідчі вірять у реальний термін, аж до 5-ти років. Юристи менш оптимістичні: за неналежне виконання батьківських обов’язків легко відбудуться штрафом у кілька тисяч гривень. Ніби це й не їхня провина, що дитина яку виховували, відмазували від проблем і якій дали можливість попри всі правила сісти за кермо, повбивала і скалічила купу людей.

Нагадаємо, що зіткнення у Харкові сталося на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Одеської. На записах з камер відеоспостереження видно, що водій Infiniti пролетів на червоне світло, після чого врізався у Chevrolet. Водій другої машини загинув на місці. Хлопець і його пасажири, що знаходився за кермом "японця", потрапили до лікарні.

27 жовтня 16-річному Миколі оголосили підозру. Йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. 28 жовтня суд обрав хлопцеві запобіжний захід — 60 діб арешту без права внесення застави.

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