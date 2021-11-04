ДТП з Infiniti у Харкові: за такі злочини відповідальність несуть не тільки діти — Венедіктова

Венедіктова зазначила, що у смертельній ДТП у Харкові винен не лише "мажор" Микола Харківський, але й його батьки.
Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова прокоментувала смертельну ДТП у Харкові за участю 16-річного водія Infiniti, внаслідок якої загинув 58-річний чоловік.
Про те, яку відповідальність понесе підліток та його батьки, генпрокурорка розповіла у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на 1+1.
"Що стосується Миколи Харківського, який дійсно є неповнолітнім, нам треба всім пам'ятати, що за такі злочини несуть відповідальність не тільки діти. Він неповнолітній — несуть відповідальність батьки і оточення. Нам подобається слово "мажор" чи не подобається — це така ж історія "каучукова". Що таке "мажор" — це ще треба розуміти", — зазначила Венедіктова.
Генпрокурорка наголосила на проблемі постійної неповаги до закону в Україні серед багатьох громадян, що не може не впливати на виховання дітей
"Те, що в нас постійно відбувається така неповага до закону — зухвала, цинічна неповага до закону, до людського життя (це проблема — Ред.). І діти наші зростають саме на таких прикладах", — підсумувала вона.
Нагадаємо, що зіткнення у Харкові сталося на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Одеської пізно ввечері 26 жовтня. На записах з камер відеоспостереження видно, що водій Infiniti пролетів на червоне світло, після чого врізався у Chevrolet. Водій другої машини загинув на місці. Хлопець і його пасажири потрапили до лікарні.
27 жовтня 16-річному Миколі оголосили підозру. Йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. 28 жовтня суд обрав хлопцеві запобіжний захід — 60 діб арешту без права внесення застави.
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