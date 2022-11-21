ДТП з п'яним поліцейським: родичам жертв довелось самотужки везти труп жінки до моргу

П'яний поліцейський, який влітку став фігурантом гучної ДТП на Київщині, найближчими тижнями може постати перед судом.

Про це в коментарі для ТСН.ua повідомили джерела в правоохоронних органах.

Нагадаємо, 29 червня поблизу Миронівки Київської області він став учасником моторошної аварії, в якій загинуло подружжя – 70-річний Віктор та 69-річна Тетяна Черненки. Жінка загинула на місці катастрофи, її чоловік помер одразу після аварії, в реанімації. Родина не доїхала до свого будинку лише близько 700 метрів та не дожило до 50-річної річницю шлюбу декілька місяців.

"Наразі поліцейський знаходиться під вартою. Найближчим часом, орієнтовно – до кінця листопада, очікується обвинувальний акт щодо нього", - повідомило нам джерело, поінформовано про розслідування, яке проводить Держбюро розслідувань.

Своєю чергою, родичі загиблих мають купу питань до слідства.

"Віктор та Тетяна їхали додому. Наскільки я зрозуміла, поліцейський на своєму авто вискочив на зустрічну смугу. Цей висновок було зроблено завдяки слідам від його тормозного шляху. В той день цей поліцейський, як кажуть, «виставляв магарич» за те, що був переведений з одного місця роботи на інше", - розповідає невістка загиблих Юлія Цибка.

За її словами, удар був такої сили, що автомобіль подружжя розчавило, після чого спеціалістам прийшлось розрізати автівку. Тільки потім вдалось дістати тіло загиблої жінки.

Далі – гірше. "Поліцейський (фігурант ДТП – Ред.) поводив себе зухвало. Хамив правоохоронцям, після чого ті йому повідомили, що може заробити собі окрему статтю за це", - розповідає Юлія.

До цього вона додає, що тіло Тетяни вони були вимушені везти на розтин самотужки, в своєму авто: "Ми самі поклали труп в своє авто та повезли до моргу".

Постійно кажуть чекати

Після всього цього родина загиблих почала дізнаватись про те, як йде слідство. "Правоохоронці нам постійно кажуть, що не вистачає то однієї експертизи, то іншої. І так майже кожного тижня протягом п’яти місяців. Кажуть так: "Чекайте, без вас суд не пройде". Конкретики ніякої немає. Скільки вже можно чекати?", - з долею відчаю каже Юлія.

До цього додає, що на похорон до Віктора та Тетяни прийшло більше 200 людей – настільки їх всі поважали: "Вони намагались допомагати якомога більше всім, кого знали. Знаходили для цього час і можливість. В житті вони займались ремонтами. Додам ще таке: Віктор був дуже уважним водієм, мав великий досвід".

За словами Юлії, наскільки їй відомо, поліцейський навіть не вибачився та не висловив співчуття.

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