ДТП з українцями в Румунії: водія автобуса затримали

Один пасажир загинув на місці ДТП, ще одна жінка померла у лікарні.

Купа брухту й розкидані по дорозі речі — це все, що залишилося від пасажирського автобуса. Сила зіткнення була такою потужною, що його навіть перекинуло.

Автобус прямував із України до Чехії. Аварія сталася напівдорозі — у Румунії, неподалік угорського кордону. Один пасажир загинув на місці.

Про це йдеться 14 червня у сюжеті ТСН.19:30.

"Коли ми прибули, то вже побачили, що одна людина загинула. Ще троє серйозно травмувалися. В однієї з пасажирок зупинилося дихання й медики намагалися її реанімувати", — розповіли у місцевій поліції.

Жінку ушпиталили, утім врятувати її життя так й не вдалося. Наразі у лікарні перебуває ще двоє наших громадян.

Водій вантажівки розповідає, що ближче до пункту пропуску утворилася величезна черга з автівок, рух уповільнювався й схоже, кермувальник автобуса не устиг на це зреагувати.

"Я бачив, що попереду мене купа машин, я почав скидати швидкість, увімкнув аварійне світло. Потім почув шум й зрозумів, що сталася аварія", — розповів він.

Водія автобуса уже затримано. Наразі він дає свідчення й розповідає свою версію трагедії. За попередньою інформацією, він не впорався з кермуванням, а тому й врізався у вантажівку, що рухалася попереду. Чи перевищував водій швидкість й наскільки справним був сам транспортний засіб — з’ясовує поліція.

Нагадаємо, що на румуно-угорському кордоні розбився автобус з українцями. Згодом стали відомі подробиці смертельної аварії.

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