Дуда повідомив, чи може Польща поділитися з Україною сучасними літаками

Президент Польщі Анджей Дуда назвав нелегким та суперечливим рішенням постачання його країною сучасних бойових літаків Україні.

Про це він говорив в інтерв’ю Наталії Мосейчук.

Польський президент зауважив, що його країна не володіє надто потужними військово-повітряними силами, відзначивши, що на озброєнні перебувають деякі літаки з радянських часів, які були куплені у Радянського Союзу або в армії НДР (комуністичної Східної Німеччини — ТСН.ua), коли ця держава припинила своє існування, а її обладнання можна було взяти на озброєння.

“Тоді ми отримали партію МіГ-29 за символічні кошти. Це були сучасні літаки за нашими тодішніми мірками. Сьогодні деякі з цих літаків все ще перебувають на озброєнні польської армії”, - розповів Анджей Дуда.

Він також повідомив, що невелику кількість винищувачів F-16 Польща придбала у США в рамках програми модернізації польських ВПС.

“Цих літаків всього 48, тому їх не так багато. Врахуйте, що на одному американському авіаносці сто літаків, тож для потенціалу нашої країни це небагато. Зараз ми закуповуємо літаки. Ми замовили із США дві ескадрильї літаків F-35. Ми також купуємо винищувачі, сучасні, нові, з Південної Кореї. Нещодавно підписали контракт. Очікуємо, що ці літаки - FA-50 будуть доставлені до Польщі наприкінці цього року, але це майбутнє”, - наголосив польський лідер.

За його словами, польській армії все ще бракує сучасних літаків F-16, які захищають повітряний простір країни та дозволяють виконувати місію повітряного патрулювання в інших країнах Північноатлантичного альянсу.

“Відмова від будь-якого з цих літаків - це дуже, дуже суперечливе, серйозне рішення, особливо з огляду на те, що вони потребують дуже значних коштів на технічне обслуговування. Це дуже складна техніка, яка потребує дуже серйозного обслуговування, це дуже складний процес, і в результаті ми не сумніваємося, що це вимагатиме ширших дій з боку НАТО”, - пояснив Анджей Дуда.

Польський президент у цьому контексті зазначив, що танки "Леопард" теж потребують обслуговування, але незрівнянно менш сучасного і спеціалізованого, ніж літаки F-16. Тож українські танкісти уже оволодівають цією технікою на території Польщі.

"Леопарди" також потребували більшої уваги, тому що потрібні сервісні машини, потрібні приміщення і запасні частини, механіки тощо. На даний момент українські солдати проходять навчання в Польщі для обслуговування танків "Леопард". Я зустрічався з ними два дні тому”, - зазначив він.

Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда вважає, що Україні потрібно передати сучасні винищувачі, щоб допомогти Силам оборони відбити російську агресію. Та оскільки це потребує часу для навчання українських пілотів, вони наразі можуть отримати від Польщі добре знайомі їм радянські МіГ-29.

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