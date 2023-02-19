Дуда розповів, чи можна було уникнути війни Росії проти України: "Мали лише надію"

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що війни Росії проти України неможливо було уникнути, оскільки РФ у лютому 2022 року вже ухвалила рішення про агресію.

Про це він сказав в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

"Я боюся, що нічого не можна було зробити, і в будь-якому випадку нічого не можна було зробити саме в той момент, коли ця війна фактично мала розпочатися, тому що росіяни накопичували військові підрозділи протягом тривалого часу. У нас була інформація, що їхня чисельність вже перевищувала 150 000 військових, що вони повільно починали наближатися до 200 000 російських військ, зосереджених навколо кордонів України, і ми очікували, що відбудеться якась форма агресії. Звичайно, на додаток до цього, ми також отримували повідомлення, які вказували на те, що Росія просто збирається здійснити повномасштабну агресію, що це буде спроба окупувати всю Україну", - сказав Дуда.

Президент Польщі зазначив, що західні лідери намагались говорити з Росією та сподівались, що акту агресії не станеться, але на жаль, війна почалась.

"Отже, окрім різних дипломатичних зусиль, окрім різних переговорів з Путіним, які більш-менш відкрито велися західними країнами, лідерами західних країн, в тому числі Сполучених Штатів, такої можливості насправді не існувало. У всіх десь була тиха надія, що Росія не здійснить цю атаку, але ми всі дуже добре знаємо, що сталося 24 лютого", - сказав Анджей Дуда.

Нагадаємо, Дуда закликав Захід негайно дати Україні техніку. Він наголосив, що Росія може перемогти Україну, якщо Захід терміново не поставить зброю Києву для протистояння агресору.

Також президент Польщі Анджей Дуда під час свого візиту до Латвії розповів, що порадив Володимиру Зеленському прийняти капітуляцію Росії в Переяславі.

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