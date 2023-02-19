Дуда спрогнозував, чи відправить Лукашенко білорусів на війну проти України: "Це буде остаточний кінець"

Дуда зазначив, що він очікує від режиму Лукашенка будь-яких дій, оскільки у цій державі вже давно немає демократії.

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що Лукашенко намагається уникнути відправлення своєї армії на війну проти України. Він зауважив, що такі дії означатимуть кінець для режиму самопроголошеного президента Білорусі.

Про це він сказав в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

"Відверто кажучи, ми вже готові очікувати від білоруської сторони чого завгодно. Це режим, який ми фактично не визнаємо в політичному сенсі. Ми вважаємо, що вибори були сфальсифіковані, що результат абсолютно не відображає того, хто там сьогодні при владі. Ми вважаємо, що це узурпована влада, і тому ми її не визнаємо. Більше того, це влада, яка переслідує громадян. Це ні в кого не викликає жодних сумнівів. Нещодавнє ганебне засудження пана Почобута до восьми років ув'язнення за те, що він хотів демократії в Білорусі, у власній країні, де він живе, громадянином якої він є, за те, що він діяв як представник польської національної меншини в Білорусі... Це очевидне порушення всіх міжнародних норм, всіх принципів і очевидна демонстрація того, що ми, по суті, маємо справу з режимом, який контролює суди, де судові рішення приймаються на замовлення влади, і де відбувається величезна несправедливість по відношенню до звичайних громадян", - наголосив польський лідер.

Анджей Дуда додав, що Путін може змусити Лукашенка відкрито вступити у війну проти України.

"Сьогодні вже ні в кого не викликає сумнівів, що в сучасній Білорусі ми маємо справу з режимом, від якого де-факто можна очікувати чого завгодно. Однак цей режим також грає у свою гру. Немає сумнівів, що Лукашенко десь намагається уникнути того, щоб Путін не змусив його допустити білоруську армію в Україну, вступити у відкритий бій проти України, тому що, по-перше, це означало б смерть для багатьох білорусів, які не мають бойового досвіду і раптово, погано озброєні, зіткнулися б з українцями, які воюють вже багато років і які дуже рішуче налаштовані захищати свою батьківщину", - сказав Дуда.

Президент Польщі наголосив, що відправлення білорусів на війну може стати остаточним кінцем для білоруського режиму.

"По-друге, білоруси не є войовничою нацією. Білоруси не хочуть воювати. Тому їх потрібно було б змусити піти проти своїх українських сусідів. Лукашенко дуже добре знає, що це означатиме для нього остаточний кінець, тому що нація практично, на мою думку, тоді піде проти нього у повному складі. Ситуація може виявитися абсолютно некерованою для нього. Сьогодні він може контролювати її за допомогою терору, сьогодні він примушує до покори, засуджуючи протестувальників і тих, хто виступає проти нього, до багаторічних термінів ув'язнення, але всього цього може виявитися недостатньо, якщо він змусить людей йти і проливати кров за справу, яку вони вважають ганебною", - наголосив Дуда.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда вважає, що війни Росії проти України неможливо було уникнути, оскільки РФ у лютому 2022 року вже ухвалила рішення про агресію.

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