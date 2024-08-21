Дуель дронів між Москвою та Києвом: чи чекати повторних атак і до чого тут "ляпас" Путіну

Україна пережила одну з найдовших атак російських дронів, яка тривала майже 16 годин. Ворожі БПЛА хвилями атакували різні регіони країні, було збито 50 дронів у низці областей.

Тим часом у Міноборони РФ заявили про потужну атаку дронів на Москву.

ТСН.ua з’ясовував ефективність цієї дронової дуелі та що відбуватиметься далі.

Військові експерти підтверджують, що повітряні удари по Москві вже тривалий час не завдавалися, а те, що вони були завдані, є достатньо позитивним моментом під час війни.

Путін відповів на "ляпас" дронами

На думку військового експерта Ігоря Романенка, чергова атака дронами по Україні, це намагання Путіна помститися за прорив наших військ на Курщині.

"Путін – злісна та злопам’ятна людина. Але яким би він не був, він отримав добрячий "ляпас" у вигляді нашого прориву на Курщину. Зараз він намагається зупинити просування українських військ і якось відповісти на "ляпас". Але час йде, і йому відповідати треба вже зараз. Передусім з військової точки зору, і звісно, щоб побачили цю відповідь громадяни РФ. Вони взагалі не чекали, що війна прийде на їхню територію", –розповідає ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та заступник начальника Генштабу (2006-2010 рр.).

У бій кидають строковиків та космічні війська

Він додає, що проривом на Курщину ми попередили наступальну операцію ворога на Сумщину, та послабили сили противника на Харківському та Чернігівському напрямках. А ще змусили Путіна перекидати війська з фронту.

"Відомо, що ворог вже зняв з фронту понад п’ять тисяч живої сили, бо наявні війська не можуть зупинити наступ наших підрозділів. Щоб зупинити український прорив їм необхідно 25-30 тисяч бійців. Загалом, щоб відтіснити наші сили до кордону їм потрібна армія у 70-120 тисяч. Зараз у бій росіяни кидають строковиків і навіть космічні війська. Тож для Путіна – це ганьба, втрата іміджу військового та міжнародного. Тому його генерали і організовують повітряні удари по Україні", – зазначає Ігор Романенко.

Намагаються виснажити нашу ППО

За традицією росіяни атакують Київ та столичний регіон, як центр ухвалення рішень та розміщення стратегічних об’єктів.

"Ворог атакує переважно "Шахедами" з незначним додаванням балістичних та крилатих ракет. Остання атака дронами була здійсненна декількома хвилями, тому і розтягнулася у часі, а російські дрони наша ППО збивала у декількох регіонах України. Звісно ж знищувати повітряні цілі противника було б набагато простіше з додатковими системами Patriot та SAMP/T, але західні партнери продовжують затягувати процес з надавання військової допомоги", – розповідає Ігор Романенко.

Повітряна атака на Київ / Колаж ТСН.ua

Відповідь за атаку на Київ

Експерт додає, коли ворог наносить постійні удари і є відчуття, що він вже пробиває нашу систему ППО поблизу столиці, то ж потрібно було наносити удари у відповідь – атакувати дронами Москву.

"Американці нам не радили цього робити, мовляв, це може призвести до ядерної загрози та ескалації конфлікту, але, я вважаю, що це правильне рішення, бо Путін розуміє тільки мову сили. Про це, до речі, свідчать наші удари по об’єктах Росії. Після уражень декількох нафтопереробних заводів, росіян це суттєво переконало, і вони погодилися щоб взаємно виключити засоби енергетики під час нанесення ударів, для них це суттєво. Як буде далі – час покаже, але дронові і ракетні удари, на жаль, будуть продовжуватися і надалі, допоки Путін буде біля керма РФ", – підсумовує Ігор Романенко.

Головне на ранок 21 серпня: Атака БПЛА, Дрони атакували Москву, Просування у Курській області

Ударів по Москві стане більше?

Військові експерти зауважують, що дронові атаки на Москву можуть стати частішими.

"Відомо, що понад 50 дронів було використано для ударів по декількох областях РФ: Московська, Брянська, Бєлгородська та Курська. Поки є повідомлення лише з російського боку, що це була наймасовіша атака українських дронів. Насправді, я гадаю, що наймасовіша атака по Москві ще попереду. Але крайня дронова атака по РФ свідчить про те, що наші ударні можливості масштабуються, і будуть частіше застосовуватися", – розповідає ТСН.ua Сергій Згурець, військовий експерт.

Психологічний вплив на противника

Він додає, що подібні повітряні удари – це одна з важливих складових нашої оборонно-наступальної операції, яка зараз проводиться по всій лінії фронту і є значним доповненням до наземних дій у Курській області.

"Зараз це має певний інформаційно-психологічний посил: наші сухопутні підрозділи діють в Курській області, а українські дрони здійснюють удари по російській столиці. Гадаю, що це гарно спланована та скомбінована операція, яка має й військове значення. Хоча, наслідки завдані нашими дронами по території РФ, поки невідомі. Але гадаю, що інформаційно-психологічно це вплине на противника", – пояснює Сергій Згурець.

Атаки на Москву мають почастішати / Колаж ТСН.ua

Затяжна атака стала показовою для нашої ППО

Щодо ударів російських дронів по Україні, то вони, на жаль, теж набули системного характеру.

За словами Сергія Згурця, за останні тижні ворог постійно атакує Україну "Шахедами" різних модифікацій. І це свідчить, що противник може накопичувати певний запас крилатих ракет для майбутнього використання по Україні.

"Було чимало атак, які противник завдає по Україні саме дронами. Але бачимо, що наші воїни достатньо ефективно опанували різні способи протидії і навіть на прикладні сьогоднішньої затяжної дронової атаки. Вона, до речі, була не надто результативною для противника, але стала дуже показовою щодо кількості збитих БПЛА нашою системою ППО. Це вказує на те, що у нас є відпрацьований алгоритм дій, які дозволяють мінімізувати вплив російських дронів", – зауважує Сергій Згурець.

Удари по енергетичних об’єктах та психологічний тиск

Експерт додає, що ворог застосовує стратегію тиску через удари по енергетичній інфраструктурі, бо це найбільш боляче сприймається нашим населенням.

"Тут дуже важливо, щоб ми поширили систему захисту якраз на наші енергетичні об’єкти, що власне частково і відбувається. До речі, щодо використання "Шахедів" та "Ланцетів", то нещодавно генерал Сирський оприлюднив інформацію, що ворог використав проти України понад 13 тисяч дронів цієї категорії і фактично 60% з них було перехоплено різними засобами української протиповітряної оборони. Цей показник начебто непоганий, але ми розуміємо, що ці 40% нанесли нам шкоду і так чи інакше впливають на наше населення", – додає Сергій Згурець.

Після "ляпасу" Путін атакує Київ дронами / Колаж ТСН.ua

Готують ракетний удар?

Експерт не виключає, що ворог готується до масованого ракетного удару в день Незалежності України. Вже певний проміжок часу він не використовує крилатих ракет. Тому є всі підстави вважати, що відбувається накопичення передусім крилатих ракет, які можуть бути застосовані.

"Гадаю, що тут і українська сторона має вживати певних контрзаходів. Наприклад, у нас є досвід застосування наших дронів по аеродрому у "Саваслейці", коли за 1800 кілометрів був нанесений удар по місцю скупчення російських винищувачів, які здатні нести на борту ракети "Кинджал". В будь-якому випадку, гадаю, що зараз триває непростий процес, коли українська сторона здійснює способи контролю і вишукує можливості, щоб завдати ударів по російських летовищах, а ворог готується до ракетного удару, з огляду на накопичені засоби, які він здійснив за останній місяць", – зазначає Сергій Згурець.

Новини ТСН 9:00 за 21 серпня. Дрони на Москву, евакуація з Донеччини, спецоперація ГУР

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