“Дуель з п'яним ворогом на танках!”: екіпаж легендарного “Леопарду” розповів про незвичайний бій

Танкові дуелі в ході війни Росії проти України сьогодні — це випадковість. За словами військових, це можливо, якщо окупант набереться хоробрості або буде їхати п’яним.

Про це механік-водій Сергій Зверєв і головний сержант роти Ігор Ігнатенко, які воюють на “Леопардах”, розповіли в ексклюзивному інтерв’ю Наталі Островській.

“Це випадковість. Може, якщо п'яний ка*ап, або геть без мозгів поїде. Або хоробрості у нього трошки більше, Бога піймав за бороду, захоче проїхати. Це таке. А так зазвичай, танкові дуелі — дуже рідко. Навмисне воно не робиться… Бувало, але я ж вам кажу, це випадково. Ми заїхали, а коли виїжджали вже після виконання завдання, попався танчик на путі. Шкода, що відео цього не показують, там дуже гарно”, — каже Сергій Зверєв.

Ігор Ігнатенко розповів, що неодноразово помічав російських військових, які поводяться неадекватно.

“З приводу п'яних танкістів, я не один раз помічав, і не тільки я, а багато військових про це казали, що нібито росіяни щось приймають. Бо бачили досить нестандартну поведінку. Наприклад, теж на початку війни був випадок, влучили в БМП, вона горить вже, відкриваються двері позаду, вилазить росіянин і просто як на полігоні по книжці згрупувався і покотився з горки. Не паніки, нічого, хоча це на початку війни було. І багато таких випадків, що біля них артилерія, снаряди розриваються, а вони як шли так і йдуть, як зомбі”, — розповів танкіст.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео З трактористів у ТАНКІСТИ Leopard! Дуель з п'яним ворогом на танках! ВІДВЕРТЕ інтервʼю з військовими

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