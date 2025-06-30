"Думала, що це "Африка Європи": британка розповіла про культурний шок після приїзду до України

Еллі / © ТСН

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Британка Еллі, яка вже 7 років мешкає в Україні, розповіла, що її шокувало після переїзду. Вона зазначила, що раніше вважала, що Україна — це бідна країна.

Про це Еллі розповіла в інтерв’ю на ютуб-каналі Марічки Падалко.

Дівчина розповіла, що вона нічого не очікувала, коли наважилася приїхати до України, проте наша держава її приємно здивувала.

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«Я була приємно здивована. Не знаю чому, але я уявляла Україну, як Африку Європи. Таку собі дуже бідну країну „другого світу“. Але насправді в багатьох аспектах вона виявилася навіть кращою за Англію. Україна приємно здивувала», — каже Еллі.

Нагадаємо, британка відверто розповіла, що її найбільше вразило в українській кухні.