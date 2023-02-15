"Думали про смерть": нові подробиці отруєння яйцями в кафе Києва

Історія про масове отруєння в кафе на вулиці Ярославській на столичному Подолі, отримала несподіване продовження. Масштаби та наслідки отруєння виявились вражаючими. Люди отруїлися в кафе "Honey". Їх заклади працюють на Подолі по вулиці Ярославській і на Ярославому Валу в Шевченківському районі.

Самі постраждалі розповіли, як перехворіли на сальмонельоз, який отримали після споживання яєць на сніданок.

"Нещодавно я захворів на сальмонельоз після сніданку в кафе. 5 днів пролежав у лікарні, з яких 2 дні не пам'ятаю у принципі. Лихоманка, спазми, зневоднення. Мінус 7 кг, яких краще не було б. Зі мною були люди, які теж дуже важко захворіли, один із них – досвідчений лікар – знепритомнів у ванній і прокинувся в крові. Розбив собі обличчя, довелося накладати шви. Всі ми пережили вкрай неприємну госпіталізацію і, м'яко кажучи, трохи думали про смерть", – написав в себе на сторінці в Facebook Андрій Ставніцер, відомий бізнесмен та підприємець.

Також він опублікував фото з лікарні. Бізнесмен пише, що такі отруєння виявляли ще десь в 90-х роках і не в Києві, а на периферії в громадських їдальнях.

"Хвороба дуже неприємна, м'яко кажучи. Тобто не хотілося б переживати такі тортури від якогось "яйця пашот". Я жартую, насправді, від сальмонели цілком реально померти. Швидкий доступ до якісної медичної допомоги у війну також може бути проблематичним", - додає підприємець.

Він каже, що з неофіційних джерел йому відомо про ще два осередки в кількох закладах України.

"Більше 40 людей захворіли, і це лише ті, про які я знаю. Схоже, що всі заклади отримували яйця від одного постачальника – компанії "Ясен світ". Я не можу стверджувати цього точно, але чув саме таке", – пише Андрій Ставніцер.

Він закликає людей берегти себе і рекомендує не вживати подібні страви і більше уваги звертати на постачальників, термін зберігання, спосіб зберігання продуктів, які ми купуємо.

"Якщо ви власники ресторанів, вникніть трохи глибше в те, як зараз працюють ваші постачальники. Усім складно, але краще заздалегідь знати, з якого боку є проблема. І якщо ви постачальники, звичайно, пошкодуйте людей. Все зрозуміло, але укладати пачками у реанімації тих, хто їсть яйця на сніданок, точно не на часі", – пише бізнесмен.

Фото: Stavnitser Andrey, facebook

В той же час, він не називає заклад, де так сильно отруївся сніданком.

А ось в головному управлінні Держпродспоживслужби в Києві не приховують назву кафе, де відбулося отруєння – кафе "Honey".

"У нас дійсно зареєстрований спалах пов’язаний з сальмонельозом в кафе "Honey". В Києві у них два заклади на вулиці Ярославській на Подолі та на Ярославому Валу в Шевченківському районі. В результаті захворіло 5 осіб. Але як епідеміолог, можу стверджувати, що окрім 5 офіційно зареєстрованих осіб, ще захворіло, як мінімум 50 людей. Вони, скоріш за все, лікуються вдома. Тому я раджу усім громадянам, які постраждали від цього кафе – звертатися до відповідних територіальних органів за допомогою і не займатись самолікуванням. Держпродспоживслужба гарантує людям допомогу в медичних обстеженнях та в судах", - запевнив сайт ТСН. ua Олег Рубан, начальник головного управління Держпродспоживслужби Києва.

Експерт зазначає, що сальмонельоз – страшна хвороба.

"Це дуже небезпечно. Якщо несвоєчасно провести лікування та профілактичні заходи, це загрожує тим, що люди можуть стати інвалідами", – зазначає Олег Рубан.

Щодо посту бізнесмена, то в Держпродспоживслужбі Києва зазначають, що офіційних скарг в службу від нього не надходило. Тому поки не зрозуміло, в якому саме закладі з двох він з’їв небезпечний сніданок. Всім постраждалим радять звернутися до служби з заявами про отруєння.

"Ми не можемо стверджувати, що це яйця виробника "Ясен світ". Виявилося, що був інший постачальник яєць, який зараз перебуває невідомо де. Один із постачальників вказував, що це продукція "Ясен світ". Ми розібралися в цьому детально. Виявилося, що яйця іншого походження, виробника ми зараз шукаємо", – каже Олег Рубан.

Нагадаємо, після вживання салату в кафе по вулиці Ярославській до лікарні потрапили четверо відвідувачів.

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