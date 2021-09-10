Думали, що навіть ходити не зможе: у Києві 27-річний чоловік із ДЦП нині викладає в університеті іноземних мов

Думали, що навіть ходити не зможе: у Києві 27-річний чоловік із ДЦП нині викладає в університеті іноземних мов

Гліб Оксак каже, що з вдячністю щодня згадує лікарів, які йому допомогли.

У Києві 27-річний чоловік із ДЦП закінчив музичну школу, два виші та нині викладає в університеті іноземних мов. А лікарі раніше вважали, що він, навіть, ходити не зможе.

Про це йдеться у сюжеті "ТСН. Ранок" за 10 вересня.

27-річний Гліб Оксак народився з діагнозом дитячий церебральний параліч. Увесь цей час з хлопцем займалися фахівці центру реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи. Нині цьому центру виповнилося - 25 років. Через нього пройшло 90 тисяч дітей. Центр створили у партнерстві з німецьким урядом. З Німеччини до України імпортували реабілітаційні техніки - голкову, арт-танцювальну терапію, сенсорно-інтегративну та рефлексотерапію. Кожна з них при системних заняттях допомагає дітям покращити якість життя і ставати на ноги.

"Я зараз повністю сформована, здорова людина, усі мої мрії здійснилися, бо уже три роки я працюю викладачем, і щодня згадую лікарів, які мені допомогли", - каже киянин Гліб Оксак.

Директор Центру реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи Володимир Мартинюк переконаний, що у 70% інвалідизації можна уникнути, а якщо це уже сталося, то чим раніше почати роботу з реабілітації, тим кращим буде результат.

Новини України: 27-річний чоловік із ДЦП нині викладає в університеті іноземних мов

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