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"Думав, що кожен бореться з ворогом": військовий з Франції розповів, що його здивувало в Україні

"Думав, що кожен бореться з ворогом": військовий з Франції розповів, що його здивувало в Україні

Ніколя Ямі

Захисник Україниз Франції вважає, що Європа повинна прокинутись та боротись з РФ.

34-річний Ніколя Ямі, громадянин Франції, два роки воював на фронті російсько-української війни. Він служив у Силах спеціальних операцій, у підрозділах ГУР МО, оперував безпілотниками, вів вуличні бої у Бахмуті.

Свою історію Ніколя Ямі розповів кореспонденту ТСН Дмитру Фурдаку.

Із французом кореспондент ТСН зустрівся на Майдані Незалежності в Києві. Ніколя з гордістю позує біля французького прапора на мостику над Алеєю Героїв Небесної сотні.

У Франції працював радником з управління активами. Але все життя мріяв літати на французьких винищувачах "Міраж". Каже, що на Європу насуваєтсья велика війна, відчув після анексії Росією українського Криму.

"У 2014-му році я був злий як чорт, я відчував сором, що західні країни дозволили трапитися тому, що сталося у Криму та на Донбасі. Будапештський меморандум - це угода, контракт! І вони не виконали умови цього контракту. Тобто ми налажали, Захід - налажав. Тож коли історія твориться просто на твоїм очах, ти мусиш приймати рішення", - каже Ніколя Ямі. 

Ніколя ухвалив рішення - воювати проти росіян на боці України. Він зізнається - щойно він перетнув наш західний кордон, був здивований.

"Я був шокований, що люди просто мили машину на мийці! Я думав, що в Україні кожен на сто відсотків кинув свої сили на боротьбу проти ворога", - каже військовий.

Та це не відлякало чоловіка. Він вступив до Іноземного легіону Головного управління розвідки Міноборони. Балаклія, Ізюм, Кліщіївка. Ніколя обороняв Бахмут, коли росіяни вже фактично знищили місто. І навіть у цьому пеклі знаходив кілька секунд для прекрасного - там він грав на піаніно. 

Ніколя Ямі / ©
Ніколя Ямі

Півроку тому Ніколя дістав поранення, змінив піксель на діловий костюм. Але допомагати ЗСУ не припинив. Разом із партнерами чоловік розробив дрон, який використовує штучний інтелект, працює без джіпіес і є майже непомітним для ворожих систем РЕБ. Цей безпілотник пройшов випробування підрозділами ЗСУ, ГУР і, сподівається Ніколя, зробить внесок у перемогу України.

"Ця модель уже має сертифікат, і ці дрони вже літають у Херсоні, у Запоріжжі, у Покровську і, звісно, деілька дронів працюють у нашій новій області - Курській", - каже Ніколя. 

Україна для Ніколя - вже майже як другий дім. Тож журналіст наважився поставити йому складне запитання: 

  • "Ніколя, як ти ставишся до чоловіків в Україні, які не йдуть воювати - очевидно передовсім через страх втратити життя та здоров'я? Що б ти їм сказав?
  • "Еее, я нічого не скажу, нічого!! Просто читайте мої очі...
Ніколя Ямі / ©
Ніколя Ямі

Водночас французький легіонер визнає - віддати всіх себе на боротьбу з російською нечистю мають не лише українці. Адже дії Кремля - це загроза всьому цивілізованому. 

"Ми, в Європі, маємо прокинутися! Адже Путін розуміє тільки силу", - каже він. 

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 15:00 7 жовтня. Скандал із головою МСЕК на Хмельниччині | Заяви Фіцо в Україні

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