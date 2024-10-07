"Думав, що кожен бореться з ворогом": військовий з Франції розповів, що його здивувало в Україні

34-річний Ніколя Ямі, громадянин Франції, два роки воював на фронті російсько-української війни. Він служив у Силах спеціальних операцій, у підрозділах ГУР МО, оперував безпілотниками, вів вуличні бої у Бахмуті.

Свою історію Ніколя Ямі розповів кореспонденту ТСН Дмитру Фурдаку.

Із французом кореспондент ТСН зустрівся на Майдані Незалежності в Києві. Ніколя з гордістю позує біля французького прапора на мостику над Алеєю Героїв Небесної сотні.

У Франції працював радником з управління активами. Але все життя мріяв літати на французьких винищувачах "Міраж". Каже, що на Європу насуваєтсья велика війна, відчув після анексії Росією українського Криму.

"У 2014-му році я був злий як чорт, я відчував сором, що західні країни дозволили трапитися тому, що сталося у Криму та на Донбасі. Будапештський меморандум - це угода, контракт! І вони не виконали умови цього контракту. Тобто ми налажали, Захід - налажав. Тож коли історія твориться просто на твоїм очах, ти мусиш приймати рішення", - каже Ніколя Ямі.

Ніколя ухвалив рішення - воювати проти росіян на боці України. Він зізнається - щойно він перетнув наш західний кордон, був здивований.

"Я був шокований, що люди просто мили машину на мийці! Я думав, що в Україні кожен на сто відсотків кинув свої сили на боротьбу проти ворога", - каже військовий.

Та це не відлякало чоловіка. Він вступив до Іноземного легіону Головного управління розвідки Міноборони. Балаклія, Ізюм, Кліщіївка. Ніколя обороняв Бахмут, коли росіяни вже фактично знищили місто. І навіть у цьому пеклі знаходив кілька секунд для прекрасного - там він грав на піаніно.

Ніколя Ямі

Півроку тому Ніколя дістав поранення, змінив піксель на діловий костюм. Але допомагати ЗСУ не припинив. Разом із партнерами чоловік розробив дрон, який використовує штучний інтелект, працює без джіпіес і є майже непомітним для ворожих систем РЕБ. Цей безпілотник пройшов випробування підрозділами ЗСУ, ГУР і, сподівається Ніколя, зробить внесок у перемогу України.

"Ця модель уже має сертифікат, і ці дрони вже літають у Херсоні, у Запоріжжі, у Покровську і, звісно, деілька дронів працюють у нашій новій області - Курській", - каже Ніколя.

Україна для Ніколя - вже майже як другий дім. Тож журналіст наважився поставити йому складне запитання:

"Ніколя, як ти ставишся до чоловіків в Україні, які не йдуть воювати - очевидно передовсім через страх втратити життя та здоров'я? Що б ти їм сказав?

"Еее, я нічого не скажу, нічого!! Просто читайте мої очі...

Ніколя Ямі

Водночас французький легіонер визнає - віддати всіх себе на боротьбу з російською нечистю мають не лише українці. Адже дії Кремля - це загроза всьому цивілізованому.

"Ми, в Європі, маємо прокинутися! Адже Путін розуміє тільки силу", - каже він.

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