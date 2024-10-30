"Думав помре на війні, а загинув вдома на кухні": під час ракетного удару росіяни вбили захисника України

Одна людина загинула, ще 14 поранено внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу. Напередодні росіяни атакували місто на Дніпропетровщині близько десятої вечора, коли багато людей саме були вдома.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

Росіяни атакували місто близько десятої вечора. Люди саме були вдома. Після влучання спалахнула пожежа. Триповерховий житловий будинок потрощило найбільше. 39-річний господар оселі на горішньому поверсі загинув. Сусіди кажуть: він боронив Україну, допоки дозволяло здоровʼя.

"Був в піхоті, роки три назад чи чотири списався. Поранений був. За ВЛК списався - нездатний. На війні, думав, погибне, а тут вдома на кухні. Хороша людина, жінка з дитиною все нормально. Він ще в кухні був, а вона в кімнаті", - кажуть місцеві.

Наслідки обстрілу Кривого Рогу

З понівечених осель люди вибиралися через димову завісу. Рятувальники витягли пʼятьох жителів. Двері просто зірвало - поранена пані Катерина, попри настанови лікарів про постільний режим, розбирає понівечене майно.

"Зашили шию, а так все добре. дітей не було вдома. Я і чоловік постраждали", - каже Катерина.

Поранена пані Ганна щойно з перевʼязок. Її чоловік та старша донька-студентка досі у лікарні. Двоє молодших дітей-школярів дивом вціліли.

"Просто нас понесло! Чоловік стояв отак під балконом - і просто понесло його і він прикрив мене просто собою. В нього повністю все тіло в осколках. Ми були в цій кімнаті усі вчотирьох. Малий старший був там. Чоловік в реанімації. Нас з донькою порізало", - каже Ганна.

Чотирнадцять містян поранено. У лікарнях лишається восьмеро. За життя одного чоловіка борються лікарі.

На місці події працювали всі екстренні служби

"Переважно це пацієнти з мінно-вибухлвими травмами, з перелоемами, з осколковими ураженнями декількох частин тіла. Один пацієнт знаходиться в вкрай важкому стані", - каже медик.

Понад десяток багатоповерхівок понівечено. Люди лагодять вибиті двері, закривають розбиті шибки та розбирають понівечене майно.

Побита клініка, попри ушкодження, вже відновила роботу. Тут потрощило вікна та кабінети. Лікарі тішаться: пацієнтів в момент атаки не було. Та й операційні вціліли.

Також під ударом опинилася школа та адмінбудівля. Зруйновані з десяток гаражів. Вибух був такої сили, що авто просто розкидало вулицями. Небайдужі приходять, аби допомогти постраждалим.

"Слів немає! Коли це все воно вже закінчиться?! Коли буде хоч яка справедливість?!", - каже місцева жителька.

Тридцяте жовтня у Кривому Розі оголошено Днем жалоби.

Вгатили ракетою по житловій забудові! Моторошні деталі удару РФ по Кривому Рогу

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ВГАТИЛИ РАКЕТОЮ по житловій забудові! МОТОРОШНІ ДЕТАЛІ удару РФ по Кривому Рогу

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