Душили чи вішали: закатованих біля Ізюма знаходять з мотузками на шиї

Деяких загиблих вже впізнали рідні за татуюваннями.
Стали відомі нові подробиці про ексгумацію тіл цивільних і військових, яка нині триває біля Ізюма Харківської області.
Як повідомив ТСН.ua уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко, кількість загиблих та закатованих військових збільшилася (раніше повідомлялося, що їх – 17), та, ймовірно, буде збільшуватися ще. Крім цього, на тілі в області шиї однієї людини була виявлена мотузка – тепер експерти будуть з’ясовувати те, чи був цей чоловік задушений, чи був повішений окупантами.
"Було знайдено тіла ще двох військових. Я думаю, що кількість може змінитися ще, тому що у нас є інформація, що на цьому кладовищі поховано близько 25 військових", - повідомив нам Олег Котенко.
На запитання про те, за яких обставин загинули ці військові, Котенко відповів так: "У нас було відео, що ці тіла вивезли з моргу та перевезли на одну з локацій. Ми навіть не знали, що йдеться про Ізюм, це вирахував наш аналітичний відділ. Далі ми знайшли місцевих, які нам підказали щодо лісосмуги. Своєю чергою, росіяни розповідають, що ці тіла вони забрали з однієї з позицій біля Ізюма. Але коли ми знайшли тіла, то побачили, що на одному були зв’язані руки. Виникає запитання: якщо це були загиблі, то навіщо зв’язувати руки? Я думаю, що то є люди, які були закатовані в полоні, та люди, які були на позиціях. Деяких загиблих вже впізнали рідні за татуюваннями. Інші будуть ідентифіковані завдяки експертизі ДНК".
До цього Олег Котенко додав, що на одному з загиблих, який може виявитись військовим, була знайдена мотузка. На відео, яке є в розпорядженні ТСН.ua, можна помітити, що мотузка - в районі шиї. Чи була ця людина задушена, чи повішена, чи мотузка використовувалася для зв'язування рук – все це встановлять експерти.
Нагадаємо, під Ізюмом знайшли вбитих українських військових, у яких були зв’язані руки.
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