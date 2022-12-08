"Кісточка", "Палітра" та "Карандаш": дівчата, яких розбещував вчитель малювання у Вінниці, розповіли про покарання-збочення

Цього тижня Вінницю сколихнула жахлива історія. 55-річний вчитель малювання під прикриттям художнього гуртка понад 10 років розбещував малолітніх дітей у себе вдома. Його затримали.

З'ясувалося, що постраждалих може бути десятки. У Мережі дівчата розповідають історії, які вони пережили багато років тому: вчитель душив, цілував, торкався тіла, вигадував покарання-збочення та освідчувався в коханні.

Як чоловіку вдавалося роками розбещувати дітей і тримати це в таємниці, як він заманював їх на заняття та чому суд заборонив йому працювати у художній школі - читайте у матеріалі ТСН.ua.

"Художника" звати Олександр Шарамук-Балаганов

Або як він представлявся учням - Шура. На своїх сторінках у соціальних мережах він розповідає, що закінчив художню школу та навчався в училищі за спеціальністю столяр.

Фото з відкритих джерел

У рядку "про себе" 55-річний чоловік пише: "Передзвони 068****037. Стань другом не ВКонтакте, а наяву. Тоді про себе розповім. А не хочеш дзвонити та спілкуватися, не заглядуй на мою сторінку і не морочь одне місце. Бути другом можна лише в реальному житті".

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Звільнили з художньої школи, бо знущався з дівчинки

Від 2005 року "художник" працював у Вінницькій дитячій художній школі завхозом. Однак звідти його звільнили після рішення суду, адже знущався з дівчинки, розповіла мама колишньої учениці.

Фото з відкритих джерел

"Він займається цим не 10 років, а набагато більше. Років 10 тому йому суд заборонив працювати в художній школі. Тому він займався вдома. Я тоді була свідком зі сторони дівчинки, над якою він знущався. Через півроку мені сказали, що Шурік не у в'язниці", - розповіла Діана.

Скриншот із Instagram

Постраждала тоді, вже повнолітня Аліна каже, що вчитель ледве її не вбив. Був суд і розслідування. Чоловіка посадили, але вже через півроку випустили із в'язниці, згадує дівчина.

Скриншот із Instagram

Пропонував безкоштовні заняття та замилював очі

Після звільнення з художньої школи чоловік оголосив про відкриття "приватної благодійної школи-студії "СтРиЖи" у себе вдома. Заняття пропонував для усіх бажаючих віком від чотирьох років.

Фото: Національна поліція Вінницької області

На своїй сторінці в Мережі вчитель пише, що перший місяць навчання у нього безкоштовний, але за однієї умови.

"Перші 8 занять безкоштовні тільки для тих, хто згодится в подальшому займатись в студії. Як не буде бажання, чи вирішите не продовжувати заняття, то сплата за кожне заняття - 20 грн, як за урок-майстер клас. Запрошуємо всіх спробувати, чи є якісь навички, хист, здібності", - йдеться у дописі "художника" за 2016 рік.

Скриншот із соцмережі

Дівчата, які у різні роки навчалися в чоловіка, розповідають, що він розповсюджував оголошення про свій гурток та роздавав візитівки на вулицях. Деякі батьки навіть рекомендували його іншим, бо добре замилював очі, згадує ще одна постраждала. Більшість підкупляла ціна.

"В художньому салоні в центрі Вінниці мамі дали візитку цього чоловіка. Ми разом прийшли на знайомство. Проспілкувались кілька годин. Чоловік показував свої картини, ділився життєвими історіями, навіть тим, що він розлучений і живе з матір'ю. Головною, як би я зараз сказала, "приманкою", були 10 безкоштовних занять. Тоді для моєї родини це було досить вигідно - сподобалося б, ходила б далі. А якщо ні, ми нічого не втратили", - розповіла ТСН.ua постраждала Анастасія.

Дівчата кажуть, що "художник" давав гроші на солодощі, щоб підкупити дітей. А також передавав подарунки батькам.

"Коли зібралась йти, Шура простягнув картину для мого батька на честь його дня народження. У нього був окремий блокнот із записами днів народжень дітей, їхніх батьків і номерами телефонів", - згадує Анастасія.

Дітям було соромно та страшно

Постраждалі кажуть, що розповідати батькам про те, що відбувалося на заняттях, було соромно. Комусь - страшно, бо чоловік погрожував.

"Він дивився і оцінював, наскільки дітям страшно розказати батькам. Наскільки в батьків з дітьми недовірчеві стосунки. І коли розумів, що йде до того, що розкажуть, починав погрози. "Я скажу, що ти на уроках не слухаєшся", і щось типу такого: "Кому повірять, тобі чи мені?" - розповіла постраждала Тетяна.

Скриншот із Instagram

У чоловіка були "покарання" за погану поведінку, які були схожі на ігри. "Художник" називав їх "кісточка", "палітра" та "карандаш".

"Коли ти погано себе поводиш чи вередуєш, ти отримуєш такі покарання. Виглядало це так. Карандаш - перераховував ребра пальчиками дівчат. З самого верху в самий низ. Кісточка - перевертав і тримав за ноги, волоссям наче кісточкою мотиляв по підлозі, і неважливо, чи ти в штанцях, чи ти в спідничці. Ми сміялись, це виглядало як гра. А розповідати батькам про покарання - це як розповісти про погану поведінку на уроках", - розповіла Діана.

Скриншот із Instagram

Душив і зізнавався ученицям у коханні

Декілька дівчат кажуть, що вже у старшому віці отримували від чоловіка великі повідомлення у соціальних мережах. У них вчитель зізнавався у коханні.

"Ця людина душила мене в дитинстві, коли ми залишилися вдвох. Підійшов сзаду і схопив за шию, підняв мене, тримаючи голову, близько хвилини, зі всієї сили. Я посиніла і думала, що на цьому кінець. Втрачала свідомість... Але в один момент пощастило, коли повернулася моя подруга. Я пам'ятаю його обличчя, знаю його сторінку. Я в шоці, як так багато часу потому тільки зараз його затримали. Багатьох моїх знайомих він заманив до себе на заняття. І думаю, там точно не обійшлося без сексуального насильства", - розповіла Евеліна.

Скриншот із Instagram

"Маю близько десяти знайомих, які у різний період до нього ходили, і які у різній мірі від нього постраждали. Мені банально пощастило бувати на його уроках з друзями хлопцями. До речі, до хлопців він теж чіплявся", - розповіла ще одна дівчинка з Вінниці.

Скриншот із Instagram

Як викрили та затримали чоловіка

"Художника" затримали після звернення до поліції батьків постраждалої дитини. Однак, попри безліч історій про знущання чоловіка в Мережі, у поліції поки є свідчення лише двох потерпілих.

Враховуючи час, протягом якого затриманий вчиняв злочини, а це понад 10 років, деякі постраждалі вже повнолітні.

Фото з відкритих джерел

Громадян, які стали жертвами чоловіка, але раніше не звертались до поліції за допомогою, у поліції закликають зробити це зараз. Також просять батьків, діти яких відвідували "художній гурток", поспілкуватись з ними.

Скриншот із Instagram

Скриншот із Instagram

Скриншот із Instagram

Якщо ви або ваша дитина постраждали від "художника" - зверніться до поліції

Якщо вам відома будь-яка інформація або ж ви стали потерпілим від дій цього чоловіка, зателефонуйте за номером слідчої +380 96 439 8445 (Мартинюк Катерина).

Кожен з вас може допомогти у розслідуванні справи і фіксуванні злочину. Конфіденційність гарантовано.

Скриншот із Instagram

Скриншот із Instagram

Скриншот із Instagram

Скриншот із Instagram

Скриншот із Instagram

ТСН.ua звернувся до Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, щоб дізнатися про хід цієї справи. Ми будемо тримати читачів в курсі нових подробиць.

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