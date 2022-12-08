"Душив проволокою, ще секунда і вмерла б": знайшлася постраждала від "художника" у Вінниці 16 років тому

ТСН.ua вдалося розшукати жінку, яка постраждала від "художника" 16 років тому. Аліна розповіла, що вчитель ледве не задушив її проволокою у художній школі. Після цього його посадили, однак вже через півроку випустили.

"Це було в 2006 році в серпні, мені виповнилося на той момент вже 17 років. Я ходила до нього на заняття додому, але того дня він попросив, щоб я прийшла до художньої школи. Він там був завхозом, у школі нікого крім нас не було", - згадує жінка.

У цей час в школі тривав ремонт і чоловік мусив повісити картини. Коли почалося заняття, він постійно підходив до мене, щоб контролювати процес рисунку, каже Аліна.

Фото з відкритих джерел

"Розповідав дивні історії про те, що був в інтимних стосунках з моєю однокласницею, і що вона розбила йому серце. Вона також ходила до нього додому на курси. Що він хотів повіситися, але сусідка його врятувала", - розповідає Аліна.

За словами жінки, "художник" ходив із проволокою довжиною близько метра. На одному кінці чоловік зробив петлю і сказав, що якщо б повісився на такій проволоці, то точно ніхто б не врятував.

В один момент накинув на мене петлю з проволоки на шию, заламав праву руку за спину, і петлю поменше закинув мені на неї. Ліву руку він тримав. Виходило так, що я сама себе душила, натягуючи руку з петлею на ній.

Аліна втратила свідомість і прокинулася від того, що вчитель лупцював її по щоках. Потім він провів ученицю на таксі і сказав, щоб вона нікому не розповідала. Вибачився і пообіцяв бути другом все життя.

Тоді дівчина розповіла батькам, вони звернулися до поліції, був суд. Однак, Аліна стверджує, що в розслідуванні постійно перешкоджали: не хотіли пускати до художньої школи, казали, що вона все вигадала.

"Змінилось троє слідчих. Була медична експертиза і лікар сказав мамі, що я народилася під щасливою зіркою. Бо ще секунда і я б вмерла. Його посадили тільки на півроку. Заборонили працювати в художній школі. На півроку тому що в нього на той момент була неповнолітня дочка, яку він забезпечував", - розповідає Аліна.

Жінка каже, сподівалася, що до дітей чоловіка більше не допустять. Але зараз дізналася про його затримання з новин.

"Дуже надіюсь, що цього разу йому це не зійде з рук. І що він нарешті сяде надовго до в'язниці", - додала Аліна.

Фото з відкритих джерел

Як затримали чоловіка

Нагадаємо, у Вінниці поліція затримала чоловіка, який під виглядом художнього гуртка понад 10 років розбещував учениць у себе вдома. "Художника" викрили після звернення батьків постраждалої дитини. Тепер йому загрожує до 12 років в'язниці.

Одна з його жертв на ім'я Анастасія розповіла про те, що відбувалося на уроках малювання. Одного разу вчитель притиснув її до стіни та почав цілувати. Дівчина зважилася поділитися цим та піти до поліції через багато років після того, що сталося.

Постраждалих багато

З'ясувалося, що постраждалих може бути десятки. У Мережі дівчата діляться жахливими історіями, які вони пережили. Попри це, у поліції наразі є свідчення лише двох потерпілих. Правоохоронці просять батьків, діти яких відвідували "художній гурток", поспілкуватись з ними.

Якщо вам відома будь-яка інформація або ж ви стали потерпілим від дій цього чоловіка, зателефонуйте за номером слідчої +380 96 439 8445 (Мартинюк Катерина). Конфіденційність гарантовано.

Фото з відкритих джерел

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