"Душу лікують не в кожній лікарні": історія волонтерки та багатодітної мами, яка стала військовою капеланкою

Марина Сердіченко розповіла про свій шлях до капеланства та про роботу з військовими на "нулі".

Марина Сердіченко здійснила понад сотню поїздок на деокуповані території за майже 500 днів повномасштабної війни. Спочатку як волонтерка, що займалася евакуацією і допомогою біженцям, а згодом – як капеланка. Військовою церковною служителькою Марина Сердіченко стала пів року тому – аби психологічно допомагати бійцям.

Про історію одеситки, яка одночасно є директоркою парафіяльної школи, багатодітною мамою і входить до Корпусу військових капеланів України, йдеться в сюжеті ТСН.



"Мене звати Марина, я військовий капелан. Я дуже часто буваю в місцях, де зараз не дуже солодко і не дуже спокійно, де гучно, де бомби і де стріляють, і бачиш сльози, і бачиш відчай", - розповідає жінка.

У коротких перервах між відрядженнями на фронт вона встигає спілкуватися з вимушеними переселенцями та керувати збором гуманітарних вантажів.

Від весни 2022 року Марина разом з іншими волонтерами доправила до прифронтових районів майже 1300 тонн продуктової допомоги.

Марина Сердіченко сама їздила до червоних зон і допомагала евакуйовувати людей. Проте пів року тому зрозуміла – має робити більше.

"Посеред військових, які працюють безпосередньо на нулі, завжди добре слово, завжди підтримка, завжди очі, які світяться, вони можуть надати більше допомоги, ніж та банка тушонки, плюс духовна підтримка для людини дуже важлива, бо багато лікарень є для тіла, але, на жаль, душу лікують не в кожній", - розповідає капелканка.

Чоловік Марини служить єпископом в одеській церкві. Тому, що дружина стала військовою капеланкою, не дивується. У неї давно було прагнення психологічно допомагати захисникам. А саме жінці-капелану бійці звіряються частіше, ніж чоловікам.

"Там треба огорнути любов'ю, там треба сказати правильні слова, по-материнськи з ними поговорити, і коли вона сказала, що вона хоче, то я зрадів", - розповідає Денис Сердіченко.

У небезпечні відрядження чоловік намагається супроводжувати дружину, але якщо він не поруч – Марину захищає його броньований шолом із хрестиком.

У цивільному житті Марина Сердіченко має дві вищі освіти – є магістеркою з екології харчових продуктів та управління освітньою діяльністю. Керує приходською школою. Професійно грає на кількох музичних інструментах. А ще є мамою трьох дітей. Через довгі відрядження на передову подовгу їх не бачить. Але каже – не їздити на "нуль" не може, бо відчуває себе там потрібною. І мріє про перемогу.

Капеланка також вільно володіє чотирма мовами, тож є співробітницею благодійного фонду, де відповідає за роботу з іноземними партнерами. Каже – вони вже зараз готові виділяти гроші на відбудову знищених росіянами земель.

"Усі ми дуже важко й дуже тяжко працюємо і робимо все, щоб наблизити нашу Перемогу. Ми вже думаємо і вже плануємо, що і як ми будемо робити, коли прийде перемога, бо відбудовувати країну - це зовсім інший етап", - говорить капеланка про плани на майбутнє.

Нагадаємо, в Гаазі запрацював новий слідчий орган, який фіксуватиме злочини проти України.

Читайте також: