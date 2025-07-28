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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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"Дуже дивно побило": жителі Києва розповіли про наслідки нічної російської атаки

Російські окупанти атакували столицю. Через обстріл пошкоджено житловий будинок.

Автор публікації
Неллі Ковальська
Наслідки атаки на Київ

Наслідки атаки на Київ / © ТСН

Восьмеро постраждали внаслідок російської атаки по Києву. Серед поранених є дитина.

Цієї ночі ударною хвилею людям порозбивало вікна у висотці, що в Дарницькому районі. Квартири понівечило з 1 по 11 поверхи. Маленькій дівчинці склом порізало стопи.

Про це з місця події повідомила кореспондентка ТСН Неллі Ковальська.

Через російський удар пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Там вилетіли вікна. У квартирах є проблеми.

«Власники магазинів на перших поверхах розповідали нам, що дуже дивно побило їм магазини: зовнішні вікна цілі, а внутрішні розбилися. Товар також пошкоджений. Епіцентр удару був на 6 поверсі. Не тільки скло, а й стіни у будинку значно пошкоджені», — каже Неллі Ковальська.

Власниця однієї із пошкоджених квартир на 6 поверсі розповіла, що в момент удару вона була вдома та дивом не отримала серйозних травм.

У всіх людей поранення отримали через скло. На місці ударів триває розбір завалів.

Нагадаємо, у ніч проти 28 липня російські війська атакували Україну ракетами та безпілотниками. Під ударом опинився і Київ: у Дарницькому районі через атаку дроном вибило вікно у багатоповерхівці.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 12:00 НАЖИВО! НОВИНИ 28 ЛИПНЯ - ПОНЕДІЛОК

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