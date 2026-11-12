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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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378
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2 хв

"Дуже хочеться жити": важкохвора одеситка, яка рятує котів, збирає гроші на лікарню

Важкохвора одеситка з сімома врятованими котами залишилася без грошей на лікарню через війну та відсутність пенсії.

Автор публікації
Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак
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жінка в Одесі потребує допомоги

Важкохвора одеситка, яка рятує котів, збирає гроші на лікарню

Влітку ТСН.ua розповідав історію одеситки Наталії, яка багато років допомагає безпритульним тваринам, а зараз сама потребує медичної допомоги. У квартирі жінки живуть семеро котиків, яких вона підібрала на вулицях Одеси. Завдяки небайдужості наших читачів жінка змогла пройти медичне обстеження, проте її стан здоров’я знову різко погіршився — лікарі наполягають на терміновій госпіталізації та лікуванні.

Наталія знову звертається по допомогу до людей. Жінці 62 роки, проте через брак стажу пенсію вона почне отримувати лише у 65 років. Коштів на лікування у неї зовсім немає, адже все наявне вона витрачає на харчування та догляд за тваринами.

Котики, яких підібрала з вулиці Наталія Василівна

Котики, яких підібрала з вулиці Наталія Василівна

Окрім гострої гіпертонічної хвороби та серцевої астми, у жінки діагностували цукровий діабет. Вона також має серйозні проблеми з хребтом і ледве пересувається квартирою. Крім того, має проблеми зі щитоподібною залозою.

«Мені важко ходити. Раніше я навіть у друзів допомоги не просила, бо знаходила додатковий підробіток в Одесі та могла прогодувати себе і своїх котиків. А зараз через війну, постійні обстріли та постійні панічні атаки стала інвалідом. Лікарі наполягають на терміновій госпіталізації, а я цього боюся, бо уявляю, скільки все коштує: комп’ютерна томографія, МРТ, крапельниці. Щось, звісно, буде безкоштовним, але ліки, особливо судинні, дуже дорогі. Коли я здала всі аналізи, лікарі дивилися на мене як на привид, бо стан мого здоров’я надзвичайно важкий. Вони дивувалися, як я взагалі тримаюся на ногах із таким "букетом" хвороб», — розповідає ТСН.ua Наталія Василівна.

Разом із тим жінка хвилюється за своїх чотирилапих друзів. Зараз у неї їх семеро, одну кицьку нещодавно вдалося прилаштувати — незабаром вона поїде до Німеччини.

«Якщо зі мною щось станеться, на моїх котів чекає загибель. Їх просто немає куди дівати. В Одесі всі притулки переповнені, а деякі знищені ворожими обстрілами. Влітку ви допомогли мені пройти обстеження, за що я безмежно вдячна людям. Вони також дуже допомогли з кормом для тварин, тож я наважилася знову попросити про допомогу, бо більше немає в кого. Поки я буду в лікарні, за тваринами доглядатиме сусідка. Мені дуже хочеться хоч частково підлікуватися і повернутися до своєї домівки та котиків. А без сторонньої допомоги це неможливо, дуже прошу всіх небайдужих про підтримку, бо надзвичайно сильно хочу жити», — каже крізь сльози жінка.

Оскільки банківські картки Наталії Василівни наразі заблоковані, фінансову допомогу збирає її близька подруга.

  • Реквізити для допомоги:
    · Номер картки: 4441 1144 0675 4323
    · Отримувач: Науменко Людмила Василівна

Допомога для тварин:

  • Корм для котиків можна надсилати за адресою:
    · Місто: Одеса (Черемушки)
    · Відділення Нової пошти: № 68, вул. Радісна, 2/4
    · Отримувач: Грабован Наталія Василівна
    · Телефон: 063 816 65 23

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