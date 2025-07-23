"Дуже поганий сигнал": як на Заході відреагували на скандальний закон про НАБУ та САП

Протести проти скандального закону / © ТСН

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В ЄС занепокоєні ухваленням закону, який змінює підпорядкованість НАБУ і САП, але порушувати питання про призупинення фінансової допомоги Україні поки що там не збираються.

Посли країн G7, серед яких є США, повідомили, що вже зустрічалися із представниками антикорупційного органу і мають намір обговорити ці події з керівництвом уряду. Вони зазначили, що уважно стежать за розслідуванням щодо кількох співробітників НАБУ за підозрою у скоєнні злочинів. Втім обіцяють, що фінансова допомога Україні не припинятиметься.

Про це йдеться у матеріалі міжнародної оглядачки ТСН Яни Слєсарчук.

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Протести в Україні потрапили на шпальти світової преси:

Видання The Wall Street Journal виносить у підзаголовок слова про централізацію влади навколо президента.

Видання Politico пише, що це перші протести від початку повномасштабної російської війни і згадує, що Єврокомісія висловлювала занепокоєння законом, який, на думку інституції, позбавляє незалежності антикорупційні структури.

The New York Times теж вказує, що це перше обурення діями Зеленського за роки великої війни.

Британська Telegraph пише що протестувальники вимагають не перетворювати Україну на Росію.

Financial Times згадує про справу НАБУ проти колишнього віцепрем’єра Чернишова, після якої в НАБУ провелf рейди СБУ.

Донька спецпредставника США по Україні Кіта Келлога Меган Моббс, яка допомагає Україні від початку повномасштабної війни, не приховує обурення: «Це рішення направду неймовірно безмежно дурне. Це відбувається в найгірший з можливих час, з огляду на можливі позитивні зміни в політиці США. Це дарує сильні аргументи поганим гравцям»

З нею одностайний депутат Європейського парламенту Юнас Шестедт: «Я думаю, що другий наслідок, який не менш важливий і може бути дуже небезпечним, полягає в тому, що цим негайно скористаються вороги України. Усі ті, хто не хоче бачити Україну в ЄС, усі ті, хто не хоче підтримувати Україну, яка бореться за свободу свого народу, але також і за свободу Європи. Можете бути певні: вже завтра вони використають це як аргумент проти підтримки України. Тож, на мою думку, це дуже поганий сигнал».

Ще до того, як обурена громадськість збирається у середмістях, про серйозну стурбованість загрозою втрати незалежності антикорупційних органів заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. Вона нагадала, що інституції, такі, як НАБУ і САП, є життєво важливими для європейського шляху України.

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Відреагували також і на рівні G7. Посли країн, серед яких є США, повідомили, що вже зустрічалися із представниками антикорупційного органу і мають намір обговорити ці події з керівництвом уряду. Вони зазначили, що уважно стежать за розслідуванням щодо кількох співробітників НАБУ за підозрою у скоєнні злочинів. Втім обіцяють, що фінансова допомога Україні не припинятиметься. Це раніше підтвердив і речник Єврокомісії.

Колишній міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс викладає фотографію з грузинського протесту в Тбілісі, там три прапори — український, грузинський і європейський. Він пише: «Розширення Євросоюзу вимагає реальних дій від Брюсселю, інакше держави-кандидати просто йдуть собі в інший бік. Ми бачили це в Грузії, і після сьогоднішніх заяв я серйозно стурбований, що ми бачимо те ж саме в Україні».

Німецька політикиня Ребекка Хармс, яка неодноразово була в Україні відповідає йому, мовляв, досі не вірить, що «Банкова дозволила руйнування НАБУ і САП».

Водночас британський солдат Шон Піннер, який воював в Україні, ділиться відео з протесту і пише: зауважте різницю, в Україні люди протестують і нікого за це не ув’язнюють.

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Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12414 і того ж дня документ одразу підписав президент Володимир Зеленський. Цей закон фактично робить залежними НАБУ та САП від волі генпрокурора, ліквідовуючи їхню незалежність.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: США і ЄС ЗРЕАГУВАЛИ НА ПРОТЕСТИ В УКРАЇНІ через закон 12414