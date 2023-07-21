"Дуже актуальна потреба": у Києві на ремонт парків витратять майже 60 мільйонів

В КО "Київзеленбуд" розповіли, на що саме потрібні такі кошти.

Майже 60 мільйонів гривень у Києві хочуть спрямувати на реконструкцію та капітальний ремонт трьох столичних парків. Відповідна інформація опублікована на сайті електронних закупок Prozorro. На тлі існуючих потреб для армії така сума коштів, звичайно, викликає не лише подив, а й обурення киян. Особливо тих, хто по копійці збирає кошти на дрони та автівки.

В комунальному об’єднанні "Київзеленбуд" пояснили сайту ТСН.ua причину оголошення тендерів на мільйони під час війни.

Реконструкція парку біля озера Срібний кіл

Йдеться, як ми уже повідомляли, про:

парк навколо озера Срібний кіл у Дарницькому районі - понад 20 млн грн.

парк "Орлятко" у Солом’янському районі - 19,5 млн грн

парк культури та відпочинку в Оболонському районі навколо озер Йорданське та Кирилівське – 18,6 млн грн.

Як зазначає в коментарі ТСН.ua Вікторія Середіна, заступниця генерального директора з питань капітальних вкладень КО "Київзеленбуд", відповідно до програми економічного та соціального розвитку Києва на 2021-2023 роки на зазначених об’єктах вже були розпочаті роботи в попередніх роках та відбувалося їх фінансування.

Вбиральня та доріжки

"Відповідно до розпорядження начальника Київської міської військової адміністрації від 27.06.2023 №383 "Про внесення змін до розпорядження начальника КМВА від 13 січня 2023 року №16" передбачено фінансування на проведення реконструкції і благоустрою парку "Орлятко" у Солом’янському районі з метою закінчення робіт на об’єкті. Наразі розроблений робочий проект, який погоджено з усіма зацікавленими відомствами та організаціями", - пояснює сайту ТСН.ua Вікторія Середіна.

Реконструкція парку "Орлятко" у Києві

Вона додає, що у 2023 році в парку "Орлятко" потрібно закінчити роботи з підключення громадської вбиральні до інженерних мереж – водопроводу, каналізації, електропостачання. Також мають завершити роботи по влаштуванню багатофункціонального майданчику для занять спортом та завершити дорожньо-стежкову мережу в парку з ФЕМ покриття.

В "Київзеленбуді" повідомляють, що наказом Управління екології та природних ресурсів КМДА, у 2023 році передбачено бюджетне фінансування таких об’єктів:

Капітальний ремонт благоустрою та озеленення парку культури та відпочинку в Оболонському районі (навколо озер Йорданське та Кирилівське.

Капітальний ремонт парку відпочинку між проспектом Бажана та вулицею Срібнокільською навколо озера Срібний кіл у Дарницькому районі.

Парк для поранених з війни

"В парку культури і відпочинку біля озер Йорданське та Кирилівське будуть закінчені роботи з влаштування доріжки для пішоходів та велодоріжки, пандус для людей з обмеженими можливостями для спуску до води та доріжка біля води з боку житлових будинків біля озера Йорданське. Стосовно парку відпочинку біля озера Срібний кіл, то після завершення проєктних робіт у 2022 році були розпочаті роботи навколо озера. Це буде сучасний інклюзивний простір з цікавими локаціями для комфортного відпочинку та занять спортом людей, у тому числі, які повертаються з війни та мають поранення. На даний час це є дуже актуальною потребою", - запевняє Вікторія Середіна.

Реконструкція парку на Оболоні

Цікаво, що це не єдині тендери на мільйони, які намагаються провести від комунального об’єднання, бо літо, як зазначають експерти, то справжні "жнива" для чиновників, які традиційно розпочинають у цей час ремонти.

Раніше сайт ТСН.ua розповідав, як київські чиновники будують укриття аж на Закарпатті: всі деталі нового скандалу з держзакупівлями.

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