"Дуже хороша для нас тенденція": експерт розповів, як окупанти втрачають контроль на полі бою

Окупанти, які прибули з Кубані для підсилення армії РФ, відмовляються брати участь у наступах.

Російська окупаційна армія втрачає контроль на полі бою. Російське командування активізувало проведення заходів примусового і карального характеру, намагаючись поліпшити стан воєнної дисципліни і запобігти випадкам масових втеч із фронт.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

"Розпочалася дуже хороша для нас тенденція — ворог стягнув до нас все, що можна. В тому числі деякі патріотичні рухи, громадські організації. В районі Вугледару воюють так звані "козацькі батальйони". Вони прибули з Кубані і висловили невдоволення керівництвом збройних сил РФ, а саме тупістю і необгрунтованістю наказів місцевого командування. Ці "«козачі батальйони" передали 155-ій окремій бригаді морської піхоти Тихоокеанського флоту Росії", - розповів експерт.

Жданов зауважив, що це та бригада, яку українські сили розгромили в районі Вугледару і яка зазнала тяжких втрат в особовому складі та техніці. Але новоприбуле "підкріплення" з Кубані відмовляється брати участь у наступальних діях та виконувати накази некомпетентного командування РФ. Своєю чергою, російське командування активізувало проведення заходів примусового і карального характеру.

"Вони так і не зуміли провести ротацію і групування цієї бригади, щоб повністю відновити її боєздатність і щоб вона перейшла до наступальних дій. Ворог пішов іншим шляхом — передав цій бригаді посилення у вигляді двох "козацьких батальйонів". А коли вони побачили, як з ними поводяться і які накази віддають, то відмовилися брати участь у наступальних діях та виконувати накази некомпетентного командування. У зв’язку з цим командування російських окупаційних військ активізувало проведення заходів примусового і карального характеру, намагаючись поліпшити стан воєнної дисципліни і запобігти випадкам масового залишення районів ведення бойових дій", - додав Жданов.

Нагадаємо, російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат у війні. Медичні заклади на тимчасово окупованій території України переповнені важкопораненими, їх евакуація для лікування на території Росії майже не здійснюється.

Тим часом за минулу добу лави "200-х" поповнили ще 650 окупантів. Загальні бойові втрати Росії на 6 березня становлять 153 770 осіб.