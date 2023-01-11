Дуже лагідний суд: у Києві серійного крадія елітних авто просто відпустили додому

Поліція в Києві затримала серійного крадія елітних автомобілів. 50-річного зловмисника ловили не один рік, було проведено великий обсяг роботи аби впіймати його з усією доказовою базою. Поліцейські відслідковували кожен крок крадія. Його затримали, висунули обвинувачення. Утім, зловмисника просто відпустили із зали суду під домашній арешт.



Поліцейські затримали чоловіка за угон позашляховика, який він вже навіть встиг продати своїм "клієнтам". Окрім цієї Toyota викрадача підозрюють у серії заволодінь іншими транспортними засобами. До слова, слідчі у нього вдома, окрім речових доказів, знайшли ще й зброю.



"Зловмисника впіймано з усією доказовою базою, там цілий букет кримінальних статей і за це йому загрожує до 12 років позбавлення волі", -– повідомляли поліцейські після затримання серійного викрадача елітних авто.

Але несподівано серійного автомобільного крадія замість покарання, несподівано відпустили додому прямо із зали суду.Зловмисника відпустили під домашній арешт після рішення судді Подільського районного суду Андрія Анохіна. Чому це відбулося – поки не відомо.Сайт ТСН.ua намагався з’ясувати причину такого рішення безпосередньо у судді Анохіна, але він не захотів коментувати своє рішення стосовно автомобільного викрадача."Звертайтесь, будь ласка, до суддів-спікерів Подільського районного суду міста Києва, це їхня парафія – коментувати", – пояснив нам суддя Андрій Анохін і відмовився щось до цього додати.

Адже викрадач елітних автомобілів дуже не простий чоловік. "Послужному" списку автоугонщика може позаздрити будь-який злочинець.

"Він добре відомий низкою вчинених правопорушень та навіть спробою відкупитись від кримінальної відповідальності. Справи попередніх років продовжують перебувати у судовому розгляді, але кожного разу спритнику вдається вийти на свободу, сплативши заставу, суми яких сягають зовсім не мало – від 300 000 до майже 2 000 000 гривень", – розповіли ТСН.ua джерела в правоохоронних органах.

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