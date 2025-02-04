"Дуже любив дітей і дружину": що відомо про вбитого 39-річного ТЦКівця

Сьогодні в Диканьці на Полтавщині простились з 39–річним співробітником територіального центра комплектування Олександром Сикальчуком, який був вбитий пострілом під час супроводження мобілізованих декілька днів тому.

ТСН.ua розшукав дружину цього працівника ТЦК та поспілкувався з нею. Готуючись до похорону та ледве стримуючи сльози Альона Сикальчук сказала нам, що без батька залишилось двоє дітей. До цього вона додала, що хоче добитись того, щоб вбивця чоловіка отримав найвищу міру покарання.

"Хочу, щоб була найвища міра", — сказала нам ця жінка.

Що відомо про ТЦКівця

За даними Диканської селищної ради, у серпні він мав святкувати свій ювілей — 40 років. Також за даними Диканської громади, Сикальчук був мобілізований у вересні минулого року, а службу проходив у ТЦК.

Судячи з фото Сикальчука, які розміщені на його сторінці в соцмережі, у нього, як і у підозрюваного у його вбивстві, 40-річного Вадима К., є двоє маленьких дітей.

На десятках світлин, викладених в соцмережі, Сикальчук зображений зі своїми дітьми на прогулянках, в домашній обстановці, під час різноманітних ігор та свят.

Олександр Сикальчук багато фотографувався зі своїми дітьми. Фото зі сторінки О.Сикальчука в соцмережі.

Після того, як представники селищної ради опублікували пост про похорон Сикальчука, одна з дописувачок так прокоментувала смерть останнього: "Дуже любив і цінував свою дружину і діток, був гарним сином для батьків".

Похорон Олександра Сикальчука. Фото: Суспільне Полтава.

Представниця селищної ради Інеса Реклінг, яка знає родину загиблого та яка була присутня на похороні, в коментарі для ТСН.ua розповіла наступне: "У Олександра добра порядна сім’я, його дружина працює в продуктовому магазині. Олександр був працьовитим чоловіком. У них з дружиною двоє діточок. Дівчинка навчається в другому класі, хлопчик старше за неї. Олександр був мобілізований у 2023 році. Він не воював, служив у ТЦК. На похороні було дуже багато людей. Дітей на похороні не було. Маму Олександра ледве відірвали від труни…"

Вбивство військовослужбовця: хронологія подій

За офіційними даними командування Сухопутних військ, 1 лютого цього року на автозаправній станції в м. Пирятин під час супроводу військовозобов'язаних до 199 навчального центру стався збройний напад на військовослужбовця Полтавського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП). Внаслідок важкого поранення чоловік помер.

Згодом правоохоронці з’ясували, що напад здійснив 40-річний мешканець міста Лубни Вадим К., який, за версією слідства, намагався таким чином визволити родича своєї співмешканки від мобілізації.

Підозрюваний у вбивстві 40-річний мешканець міста Лубни, який "визволяв" родича співмешканки від мобілізації. Фото: Полтавська обласна прокуратура.

За рішенням суду обидва чоловіки арештовані на 60 діб, по відношенню до них розслідуються кримінальні провадження.

Раніше повідомлялося про те, що Сирський жорстко відреагував на серію нападів на ТЦК та вбивство військового.

Читайте також: