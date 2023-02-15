"Дуже "матьорий" політик": Жданов розповів, що замислив Лукашенко, заявивши про участь ОДКБ у війні

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко грає сам на себе, коли заявляє про необхідність членів ОДКБ визначатися з позицією щодо війни Росії проти України.

Таку думку в інтерв’ю ТСН.ua висловив військовий експерт Олег Жданов.

Він вважає, що попри такі заклики, сам Лукашенко намагається дистанціюватися від війни.

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"Що стосується Лукашенка, то він дуже хитрий, досвідчений і "матьорий" політик на сьогоднішній день. Коли я почув цю заяву, що "треба визначитися, з якого ви боку, і ніхто не омине участі", то я одразу згадав заклик товариша Бивалого: "К топкам, товарищи. Поможем нашим кочегарам!" От те ж саме говорить і Лукашенко. Він всіх закликає, але сам дистанціюється від цього конфлікту", – сказав військовий експерт.

Він зазначив, що цей заклик самопроголошеного президента Білорусі може більше спрацювати на розвал ОДКБ, аніж на єднання.

"Я нагадаю, що Вірменія, скільки вона благає Росію дати війська – не на часі. Таджикистан – те ж саме, благає "дайте війська, прикриття кордону". Киргизстан – теж, у них свій конфлікт з Таджикистаном. Всі благали "дайте війська". Путін жодному не дав військ. А зараз Лукашенко як секретар цієї організації каже: "Тепер ви всі дайте війська Російській Федерації". А з якого переляку вони повинні давати свої війська, якщо вони просили військової допомоги у РФ і вона їм відмовила?" – пояснив ситуацію в ОДКБ Жданов.

"Так що, якщо він (Лукашенко – ред.) ставить такі жорсткі умови, що "ніхто не викрутиться і треба буде визначатися", то я думаю, що відповіддю може стати визначення такого плану, що "ми йдемо. От ми визначилися: ми не з Росією, ми самі по собі", – додав експерт.

Він зазначив, що Вірменія перебуває вже на порозі ухвалення рішення про свій вихід з ОДКБ. За словами експерта, прем’єр країни Нікол Пашинян фактично шантажує президента РФ Володимира Путіна: "що якщо він не надасть зброю, або не почне тиснути на Азербайджан і Туреччину щодо вирішення карабахського питання на користь Вірменії, то Вірменія не сьогодні-завтра може оголосити про вихід".

"Так що треба ще подивитися, на чиєму боці грає Лукашенко і що він затіває. Ну я думаю, що він грає сам на себе. Він таким чином намагається і через Угорщину, і через такі заяви показати, що з одного боку, заява може спричинити розвал ОДКБ, а з іншого боку, він може через Угорщину домовлятися з Заходом про гарантії власної безпеки стосовно невтручання Білорусі в цю війну на боці Росії", – припустив Жданов.

Нагадаємо, 13 лютого Лукашенко заявив, що країни ОДКБ повинні визначитись з позицією щодо війни Росії проти України, і що "відсидітися не вдасться". Зауважимо, ОДКБ – це військово-політична міжнародна організація, своєрідний аналог НАТО. До неї входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан.

Зауважимо, що того ж дня до Мінська прибув голова МЗС Угорщини Петер Сіярто задля мирних переговорів. Він наголосив не необхідності спільних дій міжнародної спільноти заради якнайшвидшого миру в Україні, щоб не було ескалації війни.

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