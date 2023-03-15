Дуже небезпечні для здоров’я: у Києві виявили тонни шкідливих устриць

Як стверджують в Держпродспоживслужбі Києва продукт відправили виробнику на утилізацію.

У Києві виявили небезпечні для здоров’я споживачів устриці.

Про це сайту ТСН.ua повідомили в головному управлінні Держпродспоживслужби столиці.

"Нам надійшло повідомлення, що в Київ, в мережу магазинів МЕТРО, завезли партію устриць, які були вироблені за невідповідними стандартами, в кількості понад 6 тон. В зразках продукції були виявлені солі важких металів. Порушені правила вирощування даного продукту. А вживання таких устриць дуже небезпечно для здоров’я споживачів. Станом на минулу п’ятницю цього продукту на прилавках магазину вже немає. Їх знято з реалізації та відправлено виробнику на утилізацію. Продукція доставлялась до нас з різних країн світу", - розповів сайту ТСН.ua Олег Рубан, начальник головного управління Держпродспоживслужби Києва.

Нагадаємо, під Києвом сталася незвична ДТП – легковий автомобіль Audi зіткнувся з лосем, який несподівано вибіг на проїзджу частину. Автопригода трапилася вчора, 13 березня, на автодорозі Київ-Обухів.

Вибіг прямо під колеса: на Київщині сталося ДТП за участю справжнього лося

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