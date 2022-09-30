Категорія
Ексклюзив ТСН
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Дуже несподіваний для Росії альянс": військовий експерт розповів, чим для РФ може обернутися ядерний удар

Дата публікації
Перегляди
823
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Дуже несподіваний для Росії альянс": військовий експерт розповів, чим для РФ може обернутися ядерний удар

Фото: ТСН.ua

Застосування Росією ядерної зброї може обернутися для неї несподіваним альянсом Китаю, Індії та Пакистану зі США та іншими країнами НАТО.

Якщо Росія застосує ядерну зброю - тактичну чи стратегічну - вона налаштує проти себе навіть ті країни, які сьогодні є нібито її друзями.

Таку думку в коментарі ТСН.ua висловив військовий експерт Олександр Коваленко.

"Якщо ми кажемо саме про використання ядерної зброї, то що тактична, що стратегічна - підпадають під одну позицію. Що то, що то - це ядерна зброя, її використання змінює фундаментальні основи по ядерні безпеці в світі... Коли ми кажемо, що Росія може застосувати ядерну зброю, навіть тактичну, ми кажемо, що вона одразу проти себе може налаштувати велику кількість країн, які ніби-то є її друзями. Це той самий Китай, Індія, Пакистан... Це може створити альянс, який буде дуже несподіваний для Росії, між США, Індією, Китаєм та Пакистаном, країнами НАТО. Росія може почати руйнування фундаментальної системи, яка обʼєднає країни проти неї", - заявив експерт.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олександр Коваленко розповів ТСН.ua, що ядерна зброя здатна знищити все в радіусі всього кількох кілометрів. Тому фактично її використання не змінить ситуацію на фронті. Але удар по цивільному населенню зробить Росію вигнанкою в усьому світі.

Читайте також:

Погрози ядерним ударом: як світ зможе протистояти Путіну

Погрози ядерним ударом: як світ зможе протистояти Путіну

Повʼязані теми:

Наступна публікація