"Дуже несподіваний для Росії альянс": військовий експерт розповів, чим для РФ може обернутися ядерний удар

Якщо Росія застосує ядерну зброю - тактичну чи стратегічну - вона налаштує проти себе навіть ті країни, які сьогодні є нібито її друзями.

Таку думку в коментарі ТСН.ua висловив військовий експерт Олександр Коваленко.

"Якщо ми кажемо саме про використання ядерної зброї, то що тактична, що стратегічна - підпадають під одну позицію. Що то, що то - це ядерна зброя, її використання змінює фундаментальні основи по ядерні безпеці в світі... Коли ми кажемо, що Росія може застосувати ядерну зброю, навіть тактичну, ми кажемо, що вона одразу проти себе може налаштувати велику кількість країн, які ніби-то є її друзями. Це той самий Китай, Індія, Пакистан... Це може створити альянс, який буде дуже несподіваний для Росії, між США, Індією, Китаєм та Пакистаном, країнами НАТО. Росія може почати руйнування фундаментальної системи, яка обʼєднає країни проти неї", - заявив експерт.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олександр Коваленко розповів ТСН.ua, що ядерна зброя здатна знищити все в радіусі всього кількох кілометрів. Тому фактично її використання не змінить ситуацію на фронті. Але удар по цивільному населенню зробить Росію вигнанкою в усьому світі.

Читайте також: