Аеророзвідники розповіли про ситуацію на фронті та втрату дрона: їм потрібна допомога

Пілоти-аеророзвідники у глибокому тилу ворога вишукують цілі для ракетних ударів по окупантах. Для їхньої оперативної роботи команда 1+1 медіа, "Українська прем'єр ліга" та фонд "Повернись живим" закупили пересувні пункти управління. І тепер оголошуємо черговий збір "Ліга аеророзвідки 3.0" - збираємо 48 мільйонів гривень.

Спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко попрацювала з такими пілотами на лінії фронту. І побачила, що таке цей пункт управління.

"На перший погляд це - звичайний мікроавтобус, але насправді - станція з управління польотами. От зараз якраз хлопці розпаковують один з найбільших дронів, його ще називають "крила". І він дозволяє побачити, шо ж там відбувається в тилу ворога", - каже Юлія Кирієнко.

"Лелека" - це дрон нашого виробництва, він є штатним для Збройних сил і корегує HIMARS та Storm Shadow. А ще - далекобійну артилерію іноземного зразка.

ТСН аеророзвідники показали, як борт долітає до Соледару і показує напівзруйноване місто. З околиць якого просто зараз лунають виходи ворожої артилерії.

Снаряди розриваються в сусідній лісосмузі. Завдання розвідників знайти знаряддя, які стріляють. На пункті управліннядозв працюють двоє пілотів. Кілька компʼютерів та зʼязок через "Старлінк" дозволяють передавати картинку з борту нашим артилеристам і командирам батальйонів. Відтак вони в режимі онлайн бачать, звідки суне ворог і на якій техніці.

Ворожа техніка

"Дуже потрібні очі з повітря, щоб знищувати ворога ще до того, як він буде підходити до наших позицій. Цілей по факту виявлено багато, різні цілі - від військової автомобільної техніки, до гусеничної", - каже "Студент", командир підрозділу аеророзвідки.

Під час знімання сюжету пілоти раптово втратили зв'язок з дроном. Військові кажуть - це могла бути робота ворожої ППО або РЕБу. Згодом пілоти вирішують - їхати геть, оскільки окупанти можуть на них "полювати".

"Для успішної розвідки важливий не лише дрон, а й станція управління. У цьому пункті пілоти можуть просидіти до 10-ти годин, поки дрон маневрує у небі і шукає привабливі цілі. Цей комплекс можна зібрати і купити в Україні, аби були гроші", - наголошує Юлія Кирієнко.

А тому - долучайтесь до збору за QR- кодом.

"Лелека"

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Українські безпілотники "Лелека" допомагають у роботі HIMARS та Storm Shadow! Долучайтесь до збору!

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