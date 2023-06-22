Дуже радіє, коли знаходить вибухівку, бо дадуть погратися м’ячиком: у Харкові служить пес-поліглот Джукі

На блокпосту біля Харкова незмінний черговий - пес Джукі, він розуміє дві мови і радіє, коли знаходить вибухівку. Колись навчений шукати наркотики, останні півтора року Джукі майстерно розпізнає в автівках і валізах боєприпаси та вибухові пристрої. Разом зі своїм господарем Джукі навіть отримав медаль "За віддану службу", йдеться в ТСН.

Нескінченний потік автівок на в’їзд та виїзд із Харкова перевіряють вибірково за певними прикметами, які не розголошують. Ретельні обстеження авто довіряють Джукі, який винюхує кожен закуток транспорту. Як каже кінолог, для собаки - це гра, бо знає: якщо знайде наркотики, зброю, набої чи вибухівку - отримає винагороду. “5-10-20 машин собака обшукала, нічого не знайшла. Починає втрачати мотивацію. Робиться додаткове закладання запаху - і собаці даємо мотивацію далі”, - розповідають про хитрощі кінологи.

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Аби Джукі не втрачав пильність, кінолог періодично ховає поблизу заборонені речі, а пес має їх знайти. Найбажаніший приз за гарну роботу- гра з улюбленим м’ячем. “Він дуже енергійний, і це допомагає. Він відрізняється від деяких собак тим, що може шукати набагато довше. Займався з ним у процесі гри. Тому йому цей пошук дається”, - переконує господар пса Роман.

Вони нерозлучні вже п’ять років, хоча спочатку Роман і Джукі ніяк не могли порозумітися. Собаку привезли нацгвардійцям із Німеччини, команди українською він не знав, тож Роман спершу вчив німецьку, а потім допомагав Джукі опановувати українську. “Я починав йому “зіц”, “плац”, “штейн”, “аус”, а потім це показував жестами і подавав команду вже українською. І він звик. Зараз виконує хоч так, хоч так”, - розповідає Роман.

Роман і Джукі ніяк не могли порозумітись

За кілька місяців тренувань Джукі навчився бездоганно знаходити наркотики та зброю. Втім, Роман продовжує тренувати пса, щоразу ускладнюючи умови пошуку. Від початку війни Джукі знайшов в автівках 17 гранат, 10 запалів та пів тисячі набоїв. За віддану службу собаку нагородили медаллю Національної гвардії.

Від початку повномасштабного вторгнення зловмисники та диверсанти що лише не намагалися провезти до Харкова. Саме завдяки собакам-пошуківцям великий арсенал зброї не в’їхав до міста. “Були такі випадки, коли собака знаходив у косметичці. Косметичка жіноча, в ній було десь близько трьох набоїв 5-45, вона була в сумці, сумка була в пакеті. І собака знайшов”, - розповідає кінолог.

Запорука успішної роботи чотирилапих, кажуть кінологи Нацгвардії - постійні тренування у формі гри. Навіть на блокпосту Роман із Джукі не гають часу.

Нагадаємо, що нещодавно ТСН розповідала про одеських собак-саперів, яким благодійники подарували спеціальну екіпіровку для виконання завдань на передовій.

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