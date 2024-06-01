"Дуже страшно було": жителі Запоріжжя про потужний обстріл міста

Сьогодні зранку, 1 червня, росіяни масовано атакували Запоріжжя. Вгатили по одному з енергетичних обʼєктів. Зруйновано понад 20 житлових будинків та закладів соціальної сфери.

Про ситуацію у місті розповіла кореспондентка ТСН.ua.

Наразі відомо, що атаковано енергообєкт, постраждали також і житлові будинки. От що розповідають мешканці.

"Вибиті вікна в підїздах, у людей повилітали вікна. Також у жінки лежачої на першому поверсі вирвало двері і раму. Повиривало і фанеру, якою закрили вибиті раніше вікна. У мене особисто вирвало двері з замком", - поділилася Людмила, жителька Запоріжжя.

За попередніми даними, від обстрілу постраждало два десятки житлових будинків. На місці удару працюють комунальні служби, волонтери видають людям плівку, юсбі листи аби ті змогли перекрити діри. Мешканці кажуть, злякалися не на жарт і тішаться, що минулося без жертв.

Власниця квіткового магазину розповідає, що приїхала на роботу одразу після вибухів і побачила руйнування.

"Двері вибило, вони вінтажні, і ми неможемо їх замінити, десь стеля пішла, двері не зачиняються. Ми на набережній живемо, дуже страшно було", - сказала жінка.

Також в місті наразі перекрито рух греблею Дніпрогесу. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Це важлива транспортна артерія міста, яка сполучає два береги Запоріжжя.

Нагадаємо, вночі росіяни здійснили комбіновану повітряну атаку по Україні. Російські війська масовано вдарили по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України. Загалом росіяни запустили 53 ракети й 47 безпілотників "Shahed". Більше про потужну атаку читайте у новині.

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