Мати та донька, які в "Охматдиті" потрапили під ракетний удар, розповіли про перші хвилини після обстрілу

Російська окупаційна армія вдарила ракетою по дитячій лікарні "Охматдит". На момент обстрілу в приміщенні були люди. Одна із них - це маленька Іванка та її мати.

Про це з місця події повідомила кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко.

Мати та її донька, яка 11 років чекала на пересадку нирки, потрапили під ракетний удар Росії по "Охматдиту". Вони зазначили, що були в приміщені, куди влучили російська ракета

Жінка повідомила, що її донька проходила лікування у токсикологічному відділенні лікарні, коли Росія цинічно нанесла ракетний удар по дитячій лікарні.

"Дуже страшно. Прямо туди був прильот. Все валилось, падало. Ми не могли дихати. Все горіло. Ми ледве вибралися, дякувати Богу, живі", - каже мати дівчинки.

Наслідки обстрілу Охматдиту

В "Охматдиті" також дуже багато потерпілих медиків.

ТСН також розміщує QR-код із збором, гроші з якого надійдуть на рахунок "Охматдиту", а згодом будуть спрямовані на відновлення роботи лікарні.

Охматдит

Окрім цього інформацію про реквізити ви можете відшукати на офіційних сторінках лікарні та Міністерства охорони здоров'я.

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