"Дуже страшно, світла немає": жителька Одеси описала ситуацію зі сніговою негодою

На вулицях міста валяються обірвані дроти, на кожній вулиці – поламані дерева, які попадали на автомобілі.

Жителька Одеси Анжеліка, яка 26 листопада повернулася з Києва додому, розповіла про дорогу та ситуацію зі сніговою негодою в Одеській області.

Про це Анжеліка повідомила у ефірі програми "Сніданок з 1+1".

Жінка зараз перебуває в центрі Одеси, а саме на вулиці Польській, кут вулиці Буніна. Вона розповіла, що там впало велике дерево і додала, що "на Канатній три таких дерева впали".

Негода на Одещині

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Анжеліка описала, як напередодні ввечері добиралася зі столиці додому і потрапила в сильний затор.

"Чим ближче до Одеси, тим гірше було. Стояла поліція і розчищали дорогу. Але великі машини всі зупинилися, бо не могли їхати зовсім. Якісь машини з переднім чи заднім приводом – всі стояли. У нас був повний привід, ми їхали, але поліція направляла на зустрічну смугу, де не всі водії знали, що зустрічні машини з Києва будуть їхати. Було дуже-дуже страшно, машини заносило", – поділилася одеситка.

"Ми все ж таки доїхали, а коли приїхали, були в шоці – світла немає досі, дроти валяються, поламані дерева на кожній вулиці, на машини попадали. Сподіваюся, без жертв", – додала Анжеліка.

За словами жінки, станом на 8:00 понеділка комунальників на місці її перебування не було.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Снігу до колін! Буревій валяє дерева! Україна в полоні негоди!

Негода в Одесі та області – що відомо

26 листопада південь України, зокрема Одесу та область, накрила снігова негода. Через сильний снігопад в області у заторах опинилися чимало автомобілів. Довелося перекрити для руху транспорту кілька трас. Окрім того, внаслідок негоди без світла опинилися 179 населених пунктів Одеської області. А в деяких районах самого міста виникли проблеми з водопостачанням, роботу призупинили великі районні котельні.

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