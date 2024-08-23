"Дуже важко, коли знаєш, що їдеш назавжди": як на Донеччині відбувається масова евакуація (фото, відео)

Жителів Донеччини евакуюють у безпечні регіони.
З Донеччини триває масова евакуація. Лише за сім днів "Укрзалізниця" разом із поліцією збираються забирати людей з міст, куди невпинно підходить фронт.
Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Наталії Нагорної.
Кілька сотень жителів Мирнограда, а також сусідніх Покровської та Селидівської громад нині евакуювали до Дніпра, Львова та Рівненщини. Відправили 9 вагонів. Переселенцям дозволяють брати з собою котів та собак.
Люди кажуть, що ситуація у їхніх громадах жахлива. Частина з них уже втратили помешкання.
Наталія Нагорна зауважує, що першочергово з прифронтової Донеччини намагаються евакуювати дітей та людей, які не можуть пересуватись самостійно. Українці також беруть із собою домашніх тварин.
Зараз все більше людей погоджується евакуюватись. Жителів Донеччини везуть у різні регіони України.
"Дуже важко насмілитись. Взяти ключі і закрити свої двері назавжди. Коли ти знаєш, що ти більше не повернешся, коли ти прощаєшся з усім. Коли ти знаєш, що більше сюди не повернешся. Ми залишаємо тут серце", - каже переселенка з Донеччини.
Під час евакуації людям часто викликають швидку, оскільки їм стає зле.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 18:00 за 23 серпня. Успіх ЗСУ на Харківщині, прем'єр Індії в Києві, евакуація з Донеччини
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