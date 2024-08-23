Категорія
Ексклюзив ТСН
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Дуже важко, коли знаєш, що їдеш назавжди": як на Донеччині відбувається масова евакуація (фото, відео)

Дата публікації
Перегляди
801
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
"Дуже важко, коли знаєш, що їдеш назавжди": як на Донеччині відбувається масова евакуація (фото, відео)

Евакуація з Донеччині

Жителів Донеччини евакуюють у безпечні регіони.

З Донеччини триває масова евакуація. Лише за сім днів "Укрзалізниця" разом із поліцією збираються забирати людей з міст, куди невпинно підходить фронт.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Наталії Нагорної. 

Кілька сотень жителів Мирнограда, а також сусідніх Покровської та Селидівської громад нині евакуювали до Дніпра, Львова та Рівненщини. Відправили 9 вагонів. Переселенцям дозволяють брати з собою котів та собак.

Люди забирають з собою домашніх тварин / ©
Люди забирають з собою домашніх тварин

Люди кажуть, що ситуація у їхніх громадах жахлива. Частина з них уже втратили помешкання. 

Наталія Нагорна зауважує, що першочергово з прифронтової Донеччини намагаються евакуювати дітей та людей, які не можуть пересуватись самостійно. Українці також беруть із собою домашніх тварин. 

Зараз все більше людей погоджується евакуюватись. Жителів Донеччини везуть у різні регіони України. 

Евакуаційний автобус / ©
Евакуаційний автобус

"Дуже важко насмілитись. Взяти ключі і закрити свої двері назавжди. Коли ти знаєш, що ти більше не повернешся, коли ти прощаєшся з усім. Коли ти знаєш, що більше сюди не повернешся. Ми залишаємо тут серце", - каже переселенка з Донеччини. 

Під час евакуації людям часто викликають швидку, оскільки їм стає зле. 

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 18:00 за 23 серпня. Успіх ЗСУ на Харківщині, прем'єр Індії в Києві, евакуація з Донеччини

Читайте також: 

Новини ТСН 18:00 за 23 серпня. Успіх ЗСУ на Харківщині, прем'єр Індії в Києві, евакуація з Донеччини

Новини ТСН 18:00 за 23 серпня. Успіх ЗСУ на Харківщині, прем'єр Індії в Києві, евакуація з Донеччини

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація