“Дуже важко, йдеш щодня вмирати”: командир Третьої штурмової розповів, як змінилася війна в Україні

Війна в Україні дуже змінилася, логістика майже унеможливилась, підвоз боєкомплекту, провізії — все це відбувається завдяки дронам.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю TSN.UA розповів командир протитанкового батальйону 3 ОШБр Олег Романов, “Ромаха”.

“Люди не залізні. Третій рік війни і дуже-дуже важко знову і знову, як би це не звучало не популярно, коли йдеш кожен день вмирати. Мені здається, якби FPV-дрони, то можливо б ми десь вже боронились по Дніпру. Це реалії. Я пам'ятаю такі дні, коли ну дуже мало артилерійських боєприпасів. Я не буду казати точну кількість, але розподіл

ну занадто маленький був, і саме FPV-дрони врятували Україну”, — каже військовий.

На його думку, Україні потрібно робити повністю незалежне виробництво дронів в середині країни.

“Нам треба переносити повністю виробництво, робити незалежним від наших східних країн таких як Китай, Тайвань — я не знаю, хто ще там виробляє комплектуючі. Все це треба намагатися зав'язати на нас”, — розповів Олег Романов.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: “Ромаха”: треба розраховувати на свій ВПК і постійно готуватися до “третьої фази” війни

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