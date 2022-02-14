"Дуже високий соціальний нігілізм, коли не довіряють взагалі": психотерапевт про суспільні настрої українців

"Дуже високий соціальний нігілізм, коли не довіряють взагалі": психотерапевт про суспільні настрої українців

За словами Чабана, зараз в Україні відбувається ситуація кристалізації.

Згідно з даними опитування 31% українців турбує ескалація поблизу державних кордонів.

Про це психолог Олег Чабан заявив під час марафону "Право на владу" та "Твій вечір" в понеділок, 24 лютого.

"Знаєте, що таке панічна атака? Це коли душа покидає тіло. І ти відчуваєш - все, секунда - і тебе не буде. І тоді розуму немає, логіки немає, звернення до людськості немає. Є тваринний інстинкт: зберегти своє потомство, тиражувати його, кудись змістити, самому заховатися, а потім згадати, у якій ти партії, у якій країні", - зазначив він.

За словами експерта, є слово і діло. Коли слова розходяться з ділами, не віриш нікому.

"У нас дуже високий соціальний нігілізм, коли не довіряють взагалі. У нас по принципу як приймають? Іван - з ним пив пиво, все нормально - отакий пацан, треба його туди. Як тільки він там - все, я йому не вірю. Це було властиво усім, ще в Римській імперії - зверніться до історії", - пояснив він.

За словами Чабана, зараз в Україні відбувається така ситуація кристалізації. Кристали можуть бути паршиві, а можуть бути ідеальними, якщо буде створений повністю новий кристал під назвою Україна - як держава, яка відстояла себе.

"Тому те, що відбувається, - і панічна атака - як соціальна, і тест для всіх на людяність", - резюмував він.

Про те, як не піддатися паніці у тривожний час - у нашому матеріалі.

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