Два десятки контрабандних плазунів загинули на морозі на чернівецькій митниці

Два десятки контрабандних плазунів загинули на морозі на чернівецькій митниці

Для новонароджених рептилій потрібна була температура в понад 40 градусів і відповідна вологість.

Майже два десятка плазунів, яких намагались незаконно перевезти через пункт пропуску «Порубне» на Буковині, загинули на морозі.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Місяць тому прикордонники затримали чоловіка, який віз екзотичну контрабанду до Італії. 26 змій та 10 варанів вилучили і тримали на чернівецькій митниці дві доби. Вони замерзли, поки львівські біологи оформлювали документи на вивезення їх до дитячого натуралістичного центру.

Раніше митники повідомляли, що тварин утримують в належних теплих умовах. Однак за словами фахівців, для новонароджених рептилій потрібна температура в понад 40 градусів і відповідна вологість.

Майже 20 плазунів, яких хотіли незаконно перевезти на Буковині, загинули | Новини України

Тварин доставили до центру у вкрай тяжкому стані, всі мали пневмонію, їх лікували антибіотиками. Два десятка ящірок та змій не вдалось врятувати. Рептилії, які вижили зараз почуваються краще, їх продовжують виходжувати.

А чоловік, який без документів перевозив екзотичних плазунів, сплатить штраф у сто тисяч гривень.

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