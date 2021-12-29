Два десятки контрабандних плазунів загинули на морозі на чернівецькій митниці

Для новонароджених рептилій потрібна була температура в понад 40 градусів і відповідна вологість.
Майже два десятка плазунів, яких намагались незаконно перевезти через пункт пропуску «Порубне» на Буковині, загинули на морозі.
Про це йдеться в ТСН.12.00.
Місяць тому прикордонники затримали чоловіка, який віз екзотичну контрабанду до Італії. 26 змій та 10 варанів вилучили і тримали на чернівецькій митниці дві доби. Вони замерзли, поки львівські біологи оформлювали документи на вивезення їх до дитячого натуралістичного центру.
Раніше митники повідомляли, що тварин утримують в належних теплих умовах. Однак за словами фахівців, для новонароджених рептилій потрібна температура в понад 40 градусів і відповідна вологість.
Тварин доставили до центру у вкрай тяжкому стані, всі мали пневмонію, їх лікували антибіотиками. Два десятка ящірок та змій не вдалось врятувати. Рептилії, які вижили зараз почуваються краще, їх продовжують виходжувати.
А чоловік, який без документів перевозив екзотичних плазунів, сплатить штраф у сто тисяч гривень.
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