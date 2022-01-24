Два дні катували через 2500 грн: у Кропивницькому чоловіки вбили знайомого, а на суді заявили, що рятували його

Два дні катували через 2500 грн: у Кропивницькому чоловіки вбили знайомого, а на суді заявили, що рятували його

Цивільна дружина розповіла, що потерпілий від вбивць ховався під столом.

У м. Кропивницькому двоє чоловіків два дні били знайомого через борг в 2500 грн. Коли потерпілий помер, то на суді чоловіки провини не визнали та заявили, що рятували його.

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Про це йдеться у вироку Кіровського районного суду міста Кіровограда (назва суду недекомунізована, - ред.), повідомляє ТСН.ua.

Два дні катували людину через борг

За даними суду, підозрювані два дні катували потерпілого. Вперше вони прийшли до його будинку 15 лютого 2019 року. Чоловіки жорстоко побили потерпілого, вимагаючи повернути їм борг. Вони повернулись 17 лютого 2019 року. Тоді підозрювані знову били чоловіка. Потерпілого госпіталізували до реанімації, де він і помер.

Підозрювані на суді заявили, що "рятували потерпілого"

На суді підозрювані провину заперечили. Та заявили, що вони нібито намагались врятувати потерпілого і через це на їхньому одязі слідчі знайшли кров загиблого. Також чоловіки на суді натякали, що до смерті їхнього знайомого нібито причетна його співмешканка.

Цивільна дружина розповіла, що потерпілий від вбивць ховався під столом

Співмешканка покійного розповіла, що підозрювані два дні приходили до її чоловіка. Вони жорстоко били його, вимагаючи 2500 грн боргу, про що їй нічого невідомо. Жінка додала, що зловмисники нападали також і на неї. А в день трагедії залізли до спальні її чоловіка через вікно. Тоді вона побігла до сусіда та попросила викликати поліцію. Коли вона повернулась до будинку, то побачила непритомного чоловіка у крові, а один із підозрюваних відмивав руки від крові. Вона також додала, що покійний боявся нападників: він не виходив з кімнати та ховався під столом.

Вирок суду

Суд визнав підозрюваних винними за ч. 2 ст. 121 КК України та засудив їх обох до 9 років позбавлення волі. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

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