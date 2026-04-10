Ексклюзив ТСН
696
2 хв

Два місяці в окопі на самоті: солдат ДШВ розповів, чому залишився один на позиції (відео)

Юлія Кирієнко Карина Бондаренко
В'ячеслав Ткаченко

Солдат 82-ї Слобожанської бригади ДШВ, Герой України В’ячеслав Ткаченко на псевдо «Масажист» після загибелі побратимів залишився один на 90 днів у розбитому бліндажі під постійними атаками дронів, штурмами російської піхоти та обстрілами.

В ексклюзивному інтерв’ю спеціальній кореспондентці ТСН Юлії Кирієнко герой розповів, як все почалося.

«Ну так вийшло. Побратимів втратив я в перший місяць. Ми ніби спокійно спочатку зайшли, просиділи… І, коротше, рано чи пізно ми спалилися», — каже військовий.

Без зв’язку, іноді без зброї, з мінімальною кількістю їжі він продовжував виконувати завдання, координувати вогонь і виживати там, де шанси були мінімальні.

«Координувати, слухати техніку, яка з Білогорівки вже виїжджала. А її дуже чутно. Головне, що ось так просто не особливо можеш почути. А я звернув увагу, що лежиш у землі, а вібрація така чітка, чути. І напрям я вже знав, де у мене південь, північ…», — розповідає В’ячеслав Ткаченко.

Він каже, що не зійти з розуму допомагала рація, яку можна було слухати і спілкуватися з побратимами. Після довгоочікуваного виходу з позиції та повернення додому військовий отримав найвищу державну нагороду — звання Героя України.

У цивільному житті В’ячеслав Ткаченко займався ремонтами. Після повернення з фронту каже — мріє відкрити свій бізнес.

Повне інтерв’ю с В’ячеславом Ткаченком дивіться на YouTube-каналі ТСН: РОЗМОВЛЯВ З ЖУКАМИ, ВИРОСЛО П’ЯТЕ ВУХО! ЯК «НЕ ЗДУРІТИ» ЗА 90 ДНІВ В ОКОПІ НА САМОТІ? МАСАЖИСТ

