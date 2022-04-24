Два місяці війни: як мінялася Україна та світ, основні підсумки та переломні моменти

ТСН.ua зібрав 14 головних дат страшної путінської війни проти України, яка триває вже два місяці. Згадаємо про знищення "Мрії", перемогу у битві за Київ, нерішучість Європи та блокадний Маріуполь.

Західна розвідка давала нам лише кілька днів. Україна тримається вже третій місяць. Лише зараз нам погодилися постачати важке озброєння, бо, вочевидь, думали, що ми не вистоїмо. А українці продемонстрували, що можуть зупиняти російські танки не лише Javelin та NLAW, а й голими руками.

За два місяці війни в Україні загинуло 213 дітей. Більш ніж 602 дитини постраждали. Лише в суботу, 23 квітня, за день до найсвітлішого свята Великодня, росіяни випустили по Одесі 7 ракет, вбивши 3-місячне немовля. "Подонки смердючі! Як їх ще назвати?!", - відповів Володимир Зеленський на цей ракетний обстріл.

Так, американці попереджали, що буде війна. Проте навіть вони не уявляли, на які звірства здатна путінська машина смерті, якій плювати на власні 22 тис. вбитими. Жорстока різанина та геноцид, зґвалтування, тортури та спалення всього живого – це справжня ціль війни Росії проти України. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, Путін та Шойгу навіть планували створити для українців концтабори у Західному Сибіру.

Проте не вийшло. Росіяни можуть знищити нашу "Мрію" - найбільший транспортний літак у світі. Але це залізо, яке ми відбудуємо. А от знищити справжню мрію українців на мирне майбутнє у незалежній та вільній країні Москва не зможе.

ТСН.ua зібрав найважливіші дати двох місяців цієї страшної війни Росії проти України.

21 лютого

Це був понеділок. До повномасштабного вторгнення одразу на трьох фронтах залишалося три дні. Путін збирає театралізоване дійство під назвою "розширене засідання Ради безпеки РФ", де привселюдно начебто принижує директора Служби зовнішньої розвідки Сергія Наришкіна.

Це потім стало зрозуміло, що відео було заздалегідь склеєним та змонтованим. І в Кремлі навіть не намагалися цього приховати. Все подавалося під соусом необхідності захисту "російськомовного народу Донбасу від геноциду українських націоналістів та фашистів".

Після засідання Радбезу, Путін підписав укази про визнання "ДНР"/"ЛНР", причому в адміністративних кордонах Донецької та Луганської областей. Того ж дня пізно ввечері російські телеканали показали термінове відеозвернення Путіна, де він прямо сказав: "Ви хочете декомунізації? Ми готові показати, що таке справжня декомунізація".

Associated Press

Вже тоді українцям було зрозуміло, що це оголошення війни. Європа ж прокинутися не могла. Лише 22 лютого Німеччина зупинила сертифікацію "Північного потоку-2". Проте із введенням потужних економічних санкцій як ЄС, так і США, не квапилися. Були запроваджені лише персональні. Бо ж, за їхньою логікою, навіщо відрізати Росію від світу, якщо ще нічого не сталося.

24 лютого

Москва вигадала свій "світ Геббельса", де розповідає, що знищує "нацизм" в Україні, як і під час Другої світової війни. Гасло путінської Росії "можем повторить", яке популярне серед росіян 9 травня, в той час як весь світ каже "ніколи знову" 8 травня, втілилося в життя.

Рівно о 5 ранку, 24 лютого, Путін почав бомбити Київ, як це свого часу зробив Гітлер. Проте, за словами Олексія Данілова, насправді війна почалася о 3:40 ранку із вторгнення на ділянці Мілове на Луганщині. За годину двадцять, тобто рівно о 5:00, після термінового відеозвернення Путіна, наступ почався скрізь.

Associated Press

У Кремлі це назвали "спеціальною військовою операцією". Проте всім було зрозуміло, що це війна. РНБО поспіхом зібралася на засідання, а Верховна Рада запровадила військовий стан. Вже потім із поодиноких коментарів західних високопосадовців було зрозуміло, що вони не очікували такого масованого наступу на всіх фронтах із застосуванням авіації, "Калібрів", "Іскандерів" та важкої артилерії.

Лише 25 лютого європейські країни одна за одною почали закривати свій авіаційний простір для російських літаків, а Німеччина припустила, що готова відключити Росію від SWIFT. Хоча й до сьогодні вони залишають собі лазівку через деякі російські банки розраховуватися з Путіним за його кривавий газ.

27 лютого

Це була неділя, яка запам’яталася українцям новиною про знищення у Гостомелі найбільшого у світі транспортного літака "Мрія". У соцмережах і досі точаться суперечки, чому літак не вивезли, якщо знали, що буде війна.

Мрія

Проте варто нагадати найголовніше – ЗСУ відбили Гостомель, де росіяни планували висадити десант, за допомогою якого хотіли захопити Київ. Повний контроль над містом та аеродромом українським воїнам вдалося встановити 3 березня.

28 лютого

На четвертий день війни Україна офіційно спрямувала до Брюсселю свою заявку на членство в ЄС. І це були не просто пафосні дії. Ми реально маємо шанс на членство в Євросоюзі.

Так, процес не буде швидким. І він точно не активізується до закінчення війни з Росією. Проте Україна має всі шанси офіційно отримати статус кандидата на членство. Під час візиту до Києва 8 квітня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн передала Володимиру Зеленському так званий опитувальник. Ми його вже заповнили і надіслали до Брюсселю.

Офіс Президента України

За словами президента Європейської ради Шарля Мішеля, який також був із візитом до Києва 20 квітня, ЄС оприлюднить відповідь щодо вступу України до ЄС до кінця червня. Проте вже зараз зрозуміло, хто буде проти.

По-перше, це Угорщина. Ще 27 лютого вона відмовилася постачати нам зброю, а згодом заборонила провозити її транзитом через свою територію до українського кордону. Ба більше, щоб виграти парламентські вибори, прем’єр Віктор Орбан, чимдуж вислужуючись перед Путіним за дешевий газ, на роль зовнішнього ворога крім "поганого" Брюсселя та Сороса, записав ще й Зеленського. А після виборів ще й припустив, що різанина у Бучі може бути інсценуванням. У МЗС Польщі вже висловилися, що Орбан робить найбільшу в історії Угорщини помилку. Проте він про це ще не думає.

По-друге, це, як виявилося, Австрія. Не дивлячись на те, що канцлер Карл Негаммер літав до Путіна, щоб, вочевидь, на власні очі пересвідчитися, що в Кремлі всі остаточно з’їхали з глузду, голова МЗС країни Александр Шалленберг заявив, що Україні не варто пропонувати членства в ЄС.

Натомість, за його словами, Києву можна запропонувати "інший шлях" – доєднання до Єдиної економічної зони ЄС чи збереження чинного рівня Угоди про асоціацію. В українському МЗС вже відреагували. За словами речника відомства Олега Ніколенка, продовжувати під різними приводами відкладати членство України в ЄС або шукати йому альтернативу, означає потурати агресивним планам Путіна.

2 березня

Лише на сьомий день повномасштабної війни, ЄС відрізав сім російських банків від міжнародної платіжної системи SWIFT, подолавши вето Німеччини, Італії, Угорщини та Кіпру. Проте досі під санкційний каток не потрапили "Газпромбанк" та "Сбербанк", через які проходять розрахунки за газ, нафту та вугілля з Європою.

Проте, напевно, ще більш болючим ударом для Росії став вихід з їхнього ринку Visa та Mastercard. Росіяни більше не можуть розраховуватися та знімати гроші з цих карток за кордоном, їхній випуск у Росії заборонений, а Apple Pay та Google Pay заборонили обслуговувати ці картки росіян.

3 березня

Саме в цей день почалася блокада Маріуполя, яка триває й досі. На сьогодні міста просто не існує – росіяни знищили його на 95-98%. Вже 52 дні триває блокада. Путін не дозволяє вивезти мирних людей. В місті досі залишається багато дітей, які вже півтора місяці не бачили сонця.

t.me/polkazov/4429

За словами Зеленського, багатьох українців ворог вивозить на територію РФ, і вони там просто зникають. На сьогодні в Росію вивезли від 3,5 до 5 тис. українських дітей. Про їхню подальшу долю ми нічого не знаємо. Як і майже про мільйон українців, яких вивезли з Донбасу в Росію. За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, біля Маріуполя росіяни облаштували кілька братських могил. Лише в одній із них може бути до 9 тис. людей.

Наразі військового шляху для деблокади Маріуполя не існує. І ті, хто досі захищає місто, в тому числі українські військові на "Азовсталі", який продовжує нещадно бомбардувати російська авіація, за словами Зеленського, це прекрасно розуміють. І світ це прекрасно розуміє. Це страшна трагедія для України. Проте, чомусь лише тиждень тому Захід почав постачати нам важке озброєння. Якби це було зроблено раніше, блокади Маріуполя можливо й не було б.

10 березня

США повністю відмовилися від російської нафти, газу та вугілля. Велика Британія, як і Польща, зробить це до кінця року. Це стало поворотним моментом для Європи, особливо для Німеччини. Берлін погодився на вугільне ембарго Росії, яке ЄС вводить вже з серпня.

Щодо нафти, за інформацією Politico, вона може бути включена до шостого пакету санкцій, про який ЄС заявить вже наступного тижня. Проте досі не зрозуміло за якою схемою. Деякі країни-члени пропонують накопичувати гроші за купівлю російської нафти на спецрахунках, щоб змусити таким чином Путіна закінчити війну.

Щодо газу, це рішення в ЄС наразі блокують три країни: Німеччина, Угорщина та Австрія. ТСН.ua вже писав, що кожного дня від продажу своїх енергоносіїв до Європи Путін отримує по $1 млрд. Щорічно від продажу газу, нафти та вугілля в цілому Росія заробляє до $200 млрд. Цього Путіну цілком вистачить, щоб профінансувати соціалку та оборонку (минулого року Росія на це витратила $210 млрд).

13 березня

Міністру фінансів Росії Антону Сілуанову таки довелося офіційно визнати, що через санкції ЄС та США, Росія втратила доступ до половини своїх золотовалютних резервів. А це не багато, ні мало, а $300 млрд від близько $640.

У різних російських ЗМІ та пабліках можна зустріти цілі теорії змови про те, хто ж в Росії допустив та пропустив можливість блокування Заходом резервів російського Центробанку. І тут у Путіна виникає одразу дві величезні проблеми.

По-перше, заморожені доларові та єврові золотовалютні резерви наближають Росію до дефолту, який може статися вже до 9 травня. Тобто, на параді з нагоди Дня перемоги, який так любить Путін, доведеться оголошувати не про "перемоги" російської армії в Україні, а пояснювати росіянам, чому ж стався дефолт.

По-друге, Київ активно веде перемовини з країнами, де власне ці сотні мільярдів і заморожені, щоб Росія втратила їх назавжди. Тобто, щоб ці кошти були направлені до фонду відбудови України. В принципі, те саме можна зробити і з коштами від продажу Європі російської нафти і газу.

29 березня

У цей день у Стамбулі відбулися перші великі перемовини між українською та російською делегаціями. Київ вперше передав Путіну майбутній нарис договору про гарантії нашої безпеки і, по суті, про закінчення війни.

ТСН.ua детально аналізував зміст українських пропозицій. Так, ми де-факто відмовлялися від вступу до НАТО, погоджуючись на нейтралітет і статус без’ядерної держави (якого у нас і так немає). Проте натомість пропонували країнам ядерного клубу та багатьом іншим надати нам гарантії, аналогічні 5 статті Уставу НАТО, де напад на одну країну вважається нападом на весь Альянс.

Офіс Президента України

Проте жодна країна не готова надати нам таких гарантій. Максимум, на що може розраховувати Україна, - це зброя, фінансова підтримка та обмін розвідданими. Воювати за нас із Росією ніхто не хоче.

Та й ці українські пропозиції були чинними ще до того, як весь світ дізнався про різанину в Бучі та звірствах у Маріуполі. Зеленський пообіцяв: якщо будуть знищені наші люди у Маріуполі, якщо буде проголошено псевдореферендуми в нових псевдореспубліках, як росіяни це хочуть зробити в Херсоні, Україна вийде з будь-яких перемовних процесів.

3 квітня

Саме цього дня Україна виграла битву за Київ, Чернігів, Житомир і Суми. Бліц-криг Путіна із взяття столиці та півночі за 3-4 дні провалився. Проте тоді ні Україна, ні світ навіть не здогадувалися, якою ціною Путін поступився.

Коли українські війська почали заходити до Бучі, Гостомеля, Бородянки, Ірпіня, і далі на Київщину та Чернігівщину, від побаченого жахнувся весь світ. Вулиці цих міст, містечок і сіл перетворилися на ріки крові мирних українців. Просто на дорогах лежали трупи чоловіків, жінок і дітей, рештки недопалених жінок, яких до цього катували та ґвалтували. Безліч братських могил просто у дворах, де поховані сотні ні в чому невинних українців. Всіх їх вбили російські військові, які повиносили з українських домівок пральні машини, побутову техніку, килими і навіть спідню білизну.

Європейські лідери створили у соцмережах хештег #Бучарізанина, закликавши до незалежного розслідування. Проте п’ятий пакет санкцій, який ЄС запровадив у відповідь на жорстокий путінський геноцид, виявися беззубим. Єдине, що він включав, - це заборону наземного транзиту для російських вантажівок, та ембарго на російське вугілля (якого Європа не так вже й багато купує), проте і то з серпня.

Європейські лідери не готові поступитися власним благополуччям, поки українці продовжують вмирати. Ба більше, Захід виявився неготовим навіть визнати це геноцидом. Поки Джо Байден на весь світ заявляв, що це є справжній геноцид, президент Франції Еммануель Макрон ухилявся від відповіді, стверджуючи, що "українці та росіяни – братні народи".

9 квітня

Візит британського прем’єра Бориса Джонсона до Києва став не лише знаковим, а й історичним. Цілому світу він продемонстрував, що битва за Київ виграна – українська столиця Путіну не по зубах. Із Польщі Джонсон дістався до Києва потягом "Укрзалізниці", про що зробив окремий пост, подякувавши українським залізничникам.

Проте найголовніше – це згода Лондона постачати Україні протикорабельні ракети Brimstone та інше важке озброєння, чого не було раніше. Одразу після цього аналогічні кроки, включно з поставками артилерії, нарешті зробили США та Канада. На додачу до вертольотів, гаубиць та дронів-камікадзе, які американці нам вже поставили, можна говорити про можливість українських ЗС здійснювати наступ, а не лише оборонятися.

Проте це не вирішує найголовнішої проблеми – як закрити небо. Для цього нам потрібні системи ППО та ПРО. Саме через це ми не можемо деблокувати Маріуполь, бо там Росія повністю контролює небо. Можливо це питання обговорять під час візиту до Києва американських міністра оборони Ллойда Остіна та держсекретаря Ентоні Блінкена, який анонсував Зеленський у суботу ввечері на пресконференції в метро.

13 квітня

Українські ВМС двома ракетами "Нептун" потопили флагман Чорноморського флоту РФ ракетний крейсер "Москва". Кілька днів російське Міноборони не підтверджувало цю інформацію, заявляючи, що судно ще досі на плаву. Проте згодом Кремлю довелося визнати, що "Москва" затонула. А ще за тиждень – що загинув лише один із 500 членів екіпажу.

ТСН.ua вже писав, що, по-перше, знищений крейсер – це 10% російського флоту в Чорному морі, без якого вони не зможуть висадити десант, що вони планували для захоплення Одеси.

По-друге, наразі ескадра ЧФ не підійде безкарно до нашого берега, бо ми можемо застосувати авіацію.

Після знищення російського ракетного крейсера "Москва", у Кремлі почалася справжня істерика.

По-перше, Росія почала відкрито погрожувати Україні ядерною зброєю. І до цього, до речі, не радить ставитися легковажно директор ЦРУ Вільям Бернс. Володимир Зеленський також допускає, що божевільний очільник Кремля може на це піти, якщо бачитиме, що його розпіарена "потужна" армія скрізь програє.

CNN

По-друге, в Росії між ФСБ та Міноборони почалася війна на смерть. Там шукають винних у провалі операції зі взяття Києва. Відхід російських військ з-під Києва, Житомирської, Чернігівської та Сумської областей у Кремлі назвали "жестом доброї волі". Проте і українці, і світ розуміють, що Росія на цих напрямках зазнала нищівної поразки та розгрому.

Саме тому Путін вирішив повернутися до першочергового задуму – взяття Донбасу, заразом прихопивши ще й сухопутний коридор до Криму. У Міноборони РФ це назвали "другою фазою спецоперації" і навіть заявили, що хочуть вийти аж до Придністров’я. Амбітний план. Проте для цього росіянам треба взяти спочатку Миколаїв, щоб потім вийти на Одесу. Проте, поки що виходить так, що вони 20 разів не можуть взяти Чорнобаївку.

9 травня

Вже зрозуміло, чого хоче досягти Путін до 9 травня – захопити Донбас і південь, забезпечивши сухопутний коридор до Криму. Йому ж десь треба проводити "переможний" парад 9 травня. Фактично у Кремлі вирішили реанімувати проект "Новоросія". Проте вже навіть американські ЗМІ сумніваються, що у Путіна щось вийде, бо у російської армії просто немає стільки сил.

За словами радника голови ОПУ Олексія Арестовича, за 2-3 тижні у росіян закінчаться запаси і резерви, які вони готували до так званої другої фази наступу на Донбасі. Тобто, до параду на День перемоги 9 травня Путін фінішує з пустими руками для росіян всередині своєї ж країни.

ФОТО: соцмережі

Ще на початку першої фази війни, за словами журналіста-розслідувача, засновника Ballingcat Христо Грозєва, ЗСУ знищили 90% найкращих десантників російської армії. До того ж, у Путіна залишилося лише десь біля 30% високоточних ракет. І Росія не зможе виробити нові, бо під санкціями ніхто їй не продасть закордонні комплектуючі.

Тому у Путіна залишається два шляхи: або використати тактичну ядерну зброю, або сідати за стіл перемовин із Зеленським, якого він не визнає президентом України, та й Україну за незалежну державу теж.